Gino Cecchettin sta considerando di lasciare il suo lavoro e di cercare un impiego civico

Gino Cecchettin, fondatore di 4neXt, un’azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per l’automazione, ha comunicato una pausa dal suo lavoro tramite una toccante lettera pubblicata su LinkedIn. Questo annuncio segue un anno di profonda tristezza e tragedie personali per Cecchettin.

Il 2022 è stato un anno devastante per Gino Cecchettin. Nel mese di ottobre, sua moglie Monica è scomparsa a causa di un lungo combattimento contro un tumore. Poi, a novembre, ha subito un altro colpo devastante con l’omicidio di sua figlia Giulia, i cui funerali si sono svolti il 5 dicembre. Queste tragedie hanno lasciato Gino Cecchettin profondamente colpito e ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per elaborare il suo dolore e riflettere sulla vita.

Nella sua toccante lettera su LinkedIn, Gino Cecchettin ha iniziato con queste parole: “Ai miei clienti, fornitori, amici e colleghi, è con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dal mio lavoro, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia.” Ha poi espresso gratitudine per il sostegno che ha ricevuto dalle persone intorno a lui durante questo periodo difficile. Ha descritto il valore dell’empatia e del supporto sincero in momenti di lutto.





Gino Cecchettin ha anche menzionato la possibilità di un coinvolgimento nel sociale durante questa pausa. Ha scritto: “Sto anche riflettendo su un nuovo impegno civico che accompagnerà i miei viaggi. Desidero incanalare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia.”

La sua lettera si è conclusa con una richiesta di comprensione da parte di coloro che lo conoscono: “Vi ringrazio per il vostro sostegno e vi chiedo gentilmente di rispettare il mio bisogno di prendermi questa pausa per elaborare il lutto e ricominciare con rinnovato impegno. Sinceramente.”

È un momento estremamente difficile per Gino Cecchettin, e il suo annuncio di prendersi una pausa dal lavoro è comprensibile data la serie di tragedie che ha dovuto affrontare. La comunità che lo circonda gli offre il suo sostegno in questo momento di dolore.