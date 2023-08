Antonella Clerici: La foto “acqua e sapone” scatena polemiche. La replica di Elenoire Ferruzzi

Antonella Clerici, amata conduttrice dai boccoli dorati, continua a essere al centro dell’attenzione dei fan e dei social. Recentemente, ha condiviso su Instagram una foto di sé stessa “acqua e sapone”, senza trucco né artifici, e ha ottenuto il plauso dei suoi seguaci. Tuttavia, la foto ha suscitato una polemica a cui ha partecipato Elenoire Ferruzzi, scatenando reazioni contrastanti.

La Foto di Antonella Clerici

Antonella ha postato una foto di sé senza trucco, con una semplicità che ha conquistato il cuore dei suoi fan. Ha sottolineato che per lei la vera vacanza è proprio così, senza filtri e senza gli abiti eleganti, ma con la famiglia, gli amici e i suoi amati cani. La condivisione della foto ha raccolto centinaia di like e commenti positivi.

L’Attacco di Elenoire Ferruzzi

Nonostante i commenti positivi, la foto di Antonella ha attirato anche critiche, in particolare da parte di Elenoire Ferruzzi, ex gieffina, che ha commentato in modo pungente definendo Antonella “un uomo”. Questo commento ha scatenato l’indignazione dei fan di Antonellina, che hanno difeso la conduttrice e criticato Elenoire per le sue parole inappropriati.

La Replica di Elenoire Ferruzzi

In risposta alle critiche ricevute, Elenoire Ferruzzi ha affrontato la questione. Ha sottolineato di essere stata oggetto di commenti denigranti e offensivi nel passato, senza ricevere la stessa protezione che ora sembrano avere i fan di Antonella. Elenoire ha difeso il suo diritto di esprimere la propria opinione e ha ribadito che non intende chiedere scusa a nessuno. La polemica è proseguita, e sembra che l’ex gieffina non abbia intenzione di arrendersi facilmente.

La foto “acqua e sapone” di Antonella Clerici ha suscitato diverse reazioni, ricevendo apprezzamenti e critiche. L’attacco di Elenoire Ferruzzi ha aggiunto un tocco di polemica, alimentando discussioni sui social. Mentre alcuni fan hanno sostenuto Antonella, altri hanno difeso il diritto di Elenoire di esprimere la propria opinione. La situazione rimane in continua evoluzione, e l’attenzione del pubblico è ancora focalizzata su questa vicenda.