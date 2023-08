Beautiful: Stop temporaneo per la soap più amata. Quando riprenderà la programmazione?

La notizia ha fatto il giro tra i fan di Beautiful: la celebre soap sta per prendere una pausa temporanea, lasciando il pubblico senza le avvincenti trame dei suoi amati personaggi. Con oltre 35 milioni di spettatori al giorno, Beautiful è una delle soap più seguite in tutto il mondo, con quasi 9000 puntate all’attivo. Ma per quanto tempo durerà questa sospensione? Scopriamo insieme i dettagli.

Una Vacanza per Beautiful

I vertici Mediaset hanno deciso di concedere una pausa a Beautiful, la soap americana amata dai suoi quasi 3 milioni di spettatori italiani. La messa in onda delle puntate sarà interrotta dopo l’11 agosto, seguito dalle consuete repliche nei giorni successivi. Questa interruzione durerà fino al 28 agosto 2023, quando la programmazione potrebbe riprendere i ritmi consueti.

Anche Terra Amara va in Pausa

La soap turca “Terra Amara” seguirà lo stesso percorso di Beautiful. Anch’essa andrà in pausa durante lo stesso periodo estivo, e verranno trasmesse le repliche. Queste due amate soap si concederanno una breve vacanza, ma saranno presto pronte a tornare sullo schermo.

Lasciarsi Desiderare

La pausa estiva permetterà ai fan di Beautiful e Terra Amara di attendere con trepidazione il ritorno delle avvincenti trame. Mentre il pubblico dovrà pazientare qualche settimana, i due show promettono di tornare con nuovi episodi e sorprese entusiasmanti.

Un Successo Duraturo

Beautiful ha debuttato nel 1987 e da allora ha conquistato il cuore del pubblico, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Questa sospensione temporanea offre l’opportunità ai creatori della soap di preparare nuove e avvincenti storie che continueranno a catturare l’attenzione dei telespettatori.

Beautiful e Terra Amara, due delle soap più seguite, si concederanno una breve pausa estiva, ma torneranno presto con nuove trame emozionanti. Questo stop temporaneo permetterà ai fan di lasciarsi desiderare e prepararsi a nuove avventure dei loro personaggi preferiti. Non resta che attendere il 28 agosto per il ritorno di queste amate soap sul piccolo schermo.