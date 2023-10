Antonella Clerici svela il suo dolore: impossibilitata a condurre ‘È sempre Mezzogiorno

Il popolare programma mattutino “È sempre Mezzogiorno”, con Antonella Clerici alla guida, non verrà trasmesso come previsto. Le parole criptiche della conduttrice sui social media hanno alimentato le preoccupazioni. “Spero di rimettermi presto per ‘È sempre Mezzogiorno'”, ha scritto, senza aggiungere altro. Una foto condivisa successivamente mostra le sue gambe distese sul letto, un termometro e un saturimetro posati accanto a lei.

La trasmissione è saltata: si spera in un ritorno il prossimo mercoledì

Davide Maggio ha confermato che l’episodio del programma è stato annullato, ma dovrebbe riprendere regolarmente la prossima settimana, mercoledì. Non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Antonella Clerici.

Le condizioni di salute della conduttrice: preoccupazioni e speranze

Nonostante l’annuncio di Antonella e l’immagine condivisa, rimangono molte domande sulle sue condizioni di salute. Si spera che non si tratti di nulla di grave. L’annuncio del possibile ritorno al prossimo mercoledì suggerisce che potrebbe trattarsi di un semplice malanno stagionale. Tuttavia, i fan e i telespettatori sono ansiosi di ricevere ulteriori aggiornamenti e augurano alla conduttrice una pronta guarigione.