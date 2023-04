Antonia Liskova chi è? Età, marito, figlia e biografia dell’attrice

Antonia Liskova: Da Modella a Attrice di Successo

Antonia Liskova, nata il 25 marzo 1977 a Bjonice in Slovacchia, è un’affermata attrice ed ex modella slovacca di 46 anni.

Vita privata e matrimoni

La vita privata di Antonia è stata segnata da due matrimoni. Il primo, celebrato a Roma nel 2010, è stato con il chirurgo plastico Luca Ferrarese, padre della sua figlia Liliana, nata nel 2005. Nel 2020, l’attrice ha sposato il regista e produttore Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.

Biografia: L’inizio della carriera

Originaria di Bjonice, Antonia è figlia di madre slovacca e padre ceco. A 18 anni, si trasferisce a Roma dove inizia a lavorare come cameriera. Grazie alla sua bellezza, viene presto scoperta e intraprende la carriera di modella, per poi dedicarsi all’arte della recitazione.

Gli ostacoli e i sacrifici affrontati

In un’intervista a Effetto Notte, Antonia Liskova ha svelato gli enormi sacrifici che ha dovuto affrontare durante alcuni periodi della sua vita:

“Le frontiere non erano ancora così libere, quindi io ho vissuto un po’ di tempo da clandestina. Ho dovuto firmare contratti per poter lavorare e per poter rimanere qui. Ho dovuto dimostrare di essere in grado di vivere qui senza pesare sullo Stato, come straniera”.

La scalata al successo: Film e Serie TV

La popolarità di Antonia Liskova è esplosa nel 2003, grazie alla partecipazione in “Incantesimo 6“. Successivamente, ha recitato in diverse serie di successo, come “Sospetti” (2003), “Il cuore nel pozzo” (2005) e “L’uomo sbagliato”.

Titoli di rilievo nella sua carriera

Tra i numerosi film e serie di successo in cui ha recitato, ricordiamo:

C’era un cinese in coma (2000)

La voce – Il talento può uccidere (2013)

Sconnessi (2018)

I Liviatani: Cattive Attitudini (2020)

La Banda dei Babbi Natale

Successivamente, Antonia si è dedicata maggiormente al cinema, recitando in “La voce“, “Sconnessi” e “Parliamo di Lucy“; ma anche in “Nero a metà 2” al fianco di Claudio Amendola e nella terza stagione de “L’allieva“.

Riconoscimenti e premi

Nel 2008, Antonia Liskova ha ottenuto una prestigiosa candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per il film “Riparo“. Questo riconoscimento ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama cinematografico italiano.

Un talento poliedrico e una carriera in continua evoluzione

Antonia Liskova ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’artista poliedrica e capace di adattarsi a diversi generi, passando con disinvoltura dal piccolo al grande schermo. La sua carriera è in continua evoluzione, e siamo certi che continuerà a regalarci performance indimenticabili.