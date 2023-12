La Fiat Punto nera appartenente a Filippo Turetta, utilizzata per trasportare il corpo dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è finalmente giunta in Italia. Questo veicolo riveste un ruolo chiave nelle indagini sull’omicidio, e le analisi scientifiche condotte potrebbero rivelare dettagli cruciali.

Il Ritorno dell’Auto Coinvolta nell’Omicidio

Il veicolo, oggetto di grande interesse per gli investigatori, è arrivato in Italia oggi, venerdì 15 dicembre. Dopo essere stato custodito dalla polizia di Halle, in Germania, per oltre un mese, l’auto è stata trasportata su una bisarca coperta per preservare qualsiasi possibile prova o traccia. La Fiat Punto sarà ora sottoposta a scrupolose analisi scientifiche nei laboratori dei Ris di Parma.

Analisi Forensi Cruciali

L’attenzione delle indagini si concentrerà principalmente sulle tracce di sangue e sugli oggetti ritrovati all’interno del veicolo. Tra questi, un coltello di 12 centimetri, guanti, una scheda prepagata, sacchetti di plastica, nastro adesivo e un cellulare, che potrebbe essere appartenuto a Giulia Cecchettin. Queste analisi rivestono un’importanza fondamentale poiché permetteranno di stabilire la dinamica esatta dell’omicidio, se è stato premeditato e se l’aggressione è avvenuta all’interno dell’auto o in un altro luogo.





Possibili Conseguenze per Filippo Turetta

Filippo Turetta, attualmente accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, potrebbe ora affrontare ulteriori aggravanti come la crudeltà e la premeditazione. Questi elementi, se dimostrati, potrebbero avere un impatto significativo sulla sua condanna, che potrebbe essere persino l’ergastolo. Inoltre, le testimonianze delle amiche di Giulia Cecchettin, che parlano di una relazione tormentata con Turetta, aggiungono ulteriori dettagli rilevanti all’indagine in corso. Le analisi forensi sull’auto rivestono quindi un ruolo cruciale nella ricerca della verità su questo tragico caso.