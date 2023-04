Ascolti Tv serata lunedì 10 aprile 2023 (Pasquetta): Festival Sanremo 2023, avventure Belle & Sebastien, emozionante Freedom, indagini Report, cifre Auditel e percentuali

È arrivato il momento di scoprire chi ha vinto la sfida degli ascolti televisivi ieri sera, lunedì di Pasqua, 10 aprile 2023! Con un’abbondanza di programmi tra cui scegliere, i telespettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta con una pletora di serie TV, programmi di attualità e di approfondimento disponibili. Chi la spunterà? Scopriamo chi ha vinto la battaglia degli ascolti!

Scopriamo quale programma ha entusiasmato di più gli spettatori e quale rete televisiva italiana ha vinto la battaglia degli ascolti! Non perdetevi la rivelazione dei dati alle 10.00 di oggi – se non vedete i numeri, aggiornate la pagina.

Lunedì sera, i dati d’ascolto e le reti Rai saranno condivisi in modo entusiasmante!

Iniziamo con la TV pubblica e diamo un’occhiata agli ascolti. “Sanremo 2023 tra palcoscenico e realtà” su Rai 1 è stato un vero successo, con 1.860.000 spettatori e l’11,5% di share. Anche “L’incredibile storia de L’Isola delle Rose” su Rai 2 ha riscosso un buon successo, con 1.061.000 spettatori e il 5,8% di share. Infine, “Report” di Rai 3 è stato un successo strepitoso con 1.538.000 spettatori e l’8,5% di share!

Auditel Mediaset in prima serata ieri

Le famiglie Mediaset erano in fibrillazione! La trasmissione di Canale 5 “Belle & Sebastien” ha conquistato 2.087.000 telespettatori con uno share del 13,3%. Nel frattempo, “Libertà oltre confine” di Italia 1 ha registrato uno share del 6,3%, attirando un totale di 949.000 spettatori. Anche il programma di approfondimento di Rete4 “Quarta Repubblica” ha registrato un’affluenza impressionante di 809.000 spettatori (6,1% di share). È chiaro che le famiglie Mediaset sono appassionate dei loro programmi!

Gli ascolti di La7, Tv8 e Nove TV del 10 aprile sono stati assolutamente incredibili!

Concludiamo la nostra rassegna con gli ultimi canali. L’emozionante film di La7 “Il profumo del mosto selvatico” ha conquistato 613.000 spettatori con uno share del 3,6%. Il film di Tv8 “Spider Man Far from Home” ha appassionato 458.000 spettatori con uno share del 2,8%. Only Fun Comedy Show” di Nove ha appassionato 538.000 spettatori con il 3,2% di share.