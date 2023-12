Un terribile episodio ha scosso un villaggio nell’ovest dell’Ucraina, quando un uomo, dopo una lite con alcuni colleghi, ha lanciato almeno due granate durante una riunione del consiglio comunale. Questo atto di follia ha provocato il ferimento di 26 persone, di cui sei sono in gravi condizioni. Al momento, l’aggressore risulta essere morto, ma non è chiaro se sia deceduto a causa delle esplosioni o sia stato ucciso.

La Terrificante Scena

La terribile scena è stata catturata da una webcam che trasmetteva in diretta la riunione del consiglio comunale. Nel video, si può vedere chiaramente l’uomo entrare nella stanza, estraendo le granate, rimuovendo le sicure e facendole cadere sul pavimento. Poi, l’orrore: le esplosioni, le urla dei presenti e il fumo che si diffonde nell’ambiente.

La Ricerca della Verità

Al momento, le autorità stanno indagando su questo atto di terrore e violenza, cercando di comprendere le motivazioni dietro questo gesto folle. La comunità locale è sotto shock, mentre le vittime vengono curate e assistite.





Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante lavorare per la prevenzione della violenza e per garantire la sicurezza nelle istituzioni pubbliche. La comunità internazionale segue da vicino questa vicenda, nella speranza di ottenere risposte e giustizia per le vittime di questo terribile attacco.