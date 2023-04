“Avverrà in puntata”. GF Vip 7, spiacevole indiscrezione su Oriana Marzoli: emerge la questione alla vigilia della finale

GF Vip 7, le prospettive di un’ex partecipante. Altissima tensione per i concorrenti ancora in gara. Il programma di Alfonso Signorini si avvicina rapidamente alla serata finale, con la proclamazione del vincitore o della vincitrice, ma prima che ciò avvenga, sia dentro che fuori la casa più osservata d’Italia, si fanno congetture. Molti pensano che a trionfare in questa edizione potrebbe essere Oriana Marzoli, ma non tutti sono d’accordo…

Le previsioni di Patrizia Rossetti sul vincitore del GF Vip 7. Di recente, sono stati menzionati diversi nomi in merito: supposizioni che seguono altre supposizioni tra sondaggi tra il pubblico e rivelazioni da parte di alcune celebrità dello spettacolo e della televisione. Anche l’ex partecipante e famosa conduttrice televisiva ha voluto esprimere la sua opinione in un’ampia intervista concessa a Radio Cusano Campus, successivamente ripresa e diffusa su IsaeChia.

Le previsioni di Patrizia Rossetti sul vincitore del GF Vip 7: “Oriana non vincerà…”

Il pubblico è diviso, così come molte celebrità: Patrizia Rossetti appare decisamente propensa a formulare un’ipotesi sul vincitore ufficiale del GF Vip 7. L’ex partecipante sembra non avere dubbi al riguardo, contraddicendo l’ipotesi avanzata da uno dei concorrenti, Edoardo Tavassi. Se per lui la vincitrice dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini potrebbe essere proprio Oriana Marzoli, per Patrizia Rossetti il nome sarebbe diverso.

“Oriana l’ho esclusa perché le tre finaliste hanno già raggiunto un bellissimo obiettivo. La vera amicizia si vede fuori, ma spero per loro che sia una vera amicizia. Oriana non vincerà perché lo dà troppo per scontato”, ha rivelato Patrizia Rossetti e ha aggiunto: “Vorrei che vincesse Nikita Pelizon, sempre coerente, educata, non ha mai litigato in modo eccessivo. È stata un esempio di tranquillità. Riguardo a chi vincerà, ci aspettiamo un personaggio che ha fatto un bel percorso e poi arriva quella persona che non hai mai considerato, come Alberto De Pisis o Milena Miconi. Bisogna vedere”.

L’ex partecipante non ha potuto fare a meno di esprimere un’opinione anche sulla relazione nata davanti alle telecamere tra Nikita e Luca Onestini, mai decollata. Una vicenda, come noto, che ha suscitato molte perplessità: “Per la storia di Nikita e Luca, non me lo sarei mai aspettata da una ragazza così tranquilla. Ha avuto coraggio a confessare i suoi sentimenti. Io non mi sarei mai lanciata. Non l’ha fatto passare per uno che l’aveva illusa, tra loro ci sono stati fraintendimenti”.