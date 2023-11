Ballando con le stelle, Tognazzi contro Mariotto: “In pappa il cervello”. Il fuorionda che fa discutere

Questa sera va in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, ma già si parla di un fuorionda che ha scatenato polemiche e tensioni tra i concorrenti del programma. In particolare, Ricky Tognazzi è finito al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni contro il giudice Guillermo Mariotto.

In un video diffuso online, Tognazzi si lascia andare a commenti pesanti sulla valutazione data a Simona Izzo da parte di Mariotto. “Ma chi l’ha dato 5 a Simona? Mariotto?”, chiede l’attore a Giovanni Terzi, altro concorrente del programma.

Terzi annuisce, e Tognazzi non esita a criticare aspramente il giudice: “Vabbè, Mariotto è scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? È una roba da… Ti sei bevuto il cervello, veramente. Si è sognato un triangolo d’amore e poi si è addormentato, ma dai!”.





Le parole di Tognazzi si riferiscono all'intervento di Mariotto in diretta, in cui lo stilista aveva fatto riferimento a un possibile triangolo amoroso tra l'attore, la Izzo e la maestra Tove Villfor. "Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove.