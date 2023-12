Una notte che avrebbe dovuto essere dedicata alla gioia e alla celebrazione si è trasformata in un momento drammatico a Bari, dove una giovane ragazza ha tentato di gettarsi dal ponte della Tangenziale. Tuttavia, un atto di coraggio da parte di un carabiniere ha impedito una tragedia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 del 25 dicembre, quando il ponte era già buio e deserto. La ragazza si trovava sul punto di compiere un gesto estremo e pericoloso. Le sue intenzioni erano chiare mentre minacciava di buttarsi nel vuoto.

L’intervento tempestivo

Fortunatamente, il pericolo è stato avvertito da molti automobilisti che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri. La situazione era estremamente delicata, ma uno dei carabinieri è riuscito a raggiungere la ragazza rapidamente e ad afferrarla attraverso il guard rail del ponte.





L’azione tempestiva e coraggiosa del carabiniere ha impedito che la ragazza si gettasse nel vuoto, evitando così una tragedia imminente. La giovane è rimasta sospesa nel vuoto per oltre 15 lunghi minuti, durante i quali la situazione è rimasta critica.

L’arrivo dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati in grado di posizionare una scala dal basso per raggiungere la ragazza e portarla in salvo. Nonostante non abbia riportato ferite fisiche, la giovane è stata trasportata in ospedale per ricevere cure e controlli appropriati.

Un atto di eroismo da parte del carabiniere ha permesso di evitare una tragedia che avrebbe potuto segnare la notte di Natale per sempre. La sua prontezza d’animo e la sua determinazione hanno dimostrato quanto possano essere importanti le forze dell’ordine nel preservare la vita e garantire la sicurezza della comunità.