Belen e l'eccesso di alcol in volo: la vicenda che ha fatto scalpore - Controcopertina

Belen ‘alticcia’ in aereo, panico in volo. Il personale: “Basta alcolici”. La storia di Belen Rodriguez e il suo volo verso le Maldive sta facendo scalpore. Mentre tutti si chiedono se la proposta di matrimonio di Elio Lorenzoni sia stata un successo o meno, sembra che Belen abbia deciso di festeggiare un po’ troppo sull’aereo.

Il personale di bordo ha dovuto intervenire per fermare il suo desiderio di alzare il gomito ancora una volta. Ma nonostante il rifiuto, Belen ha deciso di accettare la situazione e si è addormentata per oltre sei ore, avvolta in un plaid.

Una reazione piuttosto infantile, ma tutto si è risolto senza ulteriori problemi. Non è facile gestire situazioni del genere quando ci sono personaggi famosi a bordo, ma le hostess della compagnia Emirates hanno saputo mantenere la calma e evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo una breve sosta a Dubai, Belen e Elio hanno finalmente raggiunto le Maldive, pronti per iniziare una nuova avventura insieme.





Nel frattempo, Fabrizio Corona ha commentato la proposta di matrimonio di Belen, sostenendo che tutti sono stati presi in giro. Ma i follower di Belen non sembrano preoccuparsi troppo della sua situazione matrimoniale, ricordandole che è ancora legalmente sposata con Stefano De Martino. Sarà interessante vedere cosa svelerà il prossimo numero di Chi su questa vicenda.