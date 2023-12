Belen Rodriguez: “Con De Martino non è finita per il tradimento”. “Non seppe aiutarmi con la depressione”

In un’intervista toccante ospitata da Mara Venier a Domenica In, Belen Rodriguez si è aperta sul suo passato, la sua carriera e la rottura con Stefano De Martino. Questa intervista offre un’interessante prospettiva sulla vita e le sfide affrontate dalla famosa showgirl argentina.

Belen Rodriguez: Una Donna Caparbia

Belen Rodriguez ha condiviso con il pubblico il suo viaggio personale e le sfide affrontate nel corso degli anni. Ha sottolineato di essere sempre stata una donna caparbia e indipendente, che ha preso cura di se stessa per gran parte della sua vita. Tuttavia, ha ammesso di aver riconosciuto la necessità degli altri negli ultimi anni, abbracciando il bisogno di affetto e sostegno emotivo.

Un’Infanzia Piena d’Amore

Belen ha anche parlato della sua infanzia in Argentina, ricordando un’infanzia felice e piena d’amore. Ha evidenziato l’importante ruolo dei suoi genitori, sottolineando l’amore e il sostegno che hanno sempre offerto. La sua famiglia è rimasta unita per 41 anni, un esempio di amore duraturo che ha ispirato la sua fede nell’amore.





La Difficile Rottura con Stefano De Martino

La showgirl non ha evitato di parlare della sua relazione con Stefano De Martino e della rottura che ne è seguita. Ha chiarito che la separazione non è stata causata da un tradimento, ma piuttosto da problemi legati alla depressione. Belen ha rivelato di essere caduta in un periodo molto buio della sua vita, caratterizzato dalla depressione profonda. Ha spiegato che durante quel momento difficile, si è sentita sola e tradita nella sua fiducia.

Il Cammino Verso la Guarigione

Nonostante le sfide affrontate, Belen ha dichiarato di aver deciso di combattere la depressione. Ha riconosciuto che la malattia era una grande e brutta bestia che l’aveva colpita duramente. Tuttavia, ha deciso di lottare per uscirne. Nel frattempo, ha rilevato che Stefano De Martino, pur avendo compreso il suo stato, non è stato in grado di fornire il sostegno di cui aveva bisogno. Ha concluso affermando che lui non l’amava più.

Questa intervista ha dato un’intima visione della vita di Belen Rodriguez e delle sfide personali che ha superato nel corso degli anni. La sua storia è un promemoria della forza e della resilienza dell’essere umano di fronte alle avversità.