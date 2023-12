Il Natale di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stato tutto tranne che tranquillo. La coppia di ex condivide la custodia della loro figlia, Luna Marì, ma quest’anno sembra che la festa abbia scatenato una vera e propria guerra sui social media.

Il Post Scatenante di Belen

Tutto è iniziato con un post di Belen Rodriguez su Instagram. Dopo le indiscrezioni sui social e una foto di Antonino Spinalbese che si è mostrato solo con il suo cane durante la Vigilia di Natale, Belen ha aperto il vaso di Pandora. Sebbene non abbia menzionato direttamente l’ex compagno, le sue parole erano chiare: “Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno e non a porre l’attenzione solo nel giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia”.

La Risposta di Antonino

La reazione di Antonino Spinalbese non si è fatta attendere. Ha replicato su Instagram, difendendo il suo ruolo di padre premuroso: “Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia”.





La Guerra Continua

La guerra social tra i due ex continua con scambi di accuse e minacce. Antonino è furioso per la decisione di Belen di trascorrere il Natale con Luna Marì e il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, in Franciacorta, seguito da un viaggio in Argentina dai parenti della showgirl.

Belen non Resta in Silenzio

Belen non è rimasta in silenzio e ha risposto con fermezza: “Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme”. Ha annunciato di voler affrontare la questione in tribunale.

La Situazione si Complica

La situazione è diventata ancora più complessa con dichiarazioni incendiarie sui social. Belen ha sfidato Antonino a difendersi e ha concluso con una frecciata: “Ricorda! Ci vediamo in tribunale saluti”. La polemica continua, e sembra che non si placherà presto.

La storia d’amore e di conflitto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a tenere banco sui social e nelle cronache di gossip, con sviluppi imprevedibili che potrebbero coinvolgere anche il sistema legale. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa intricata vicenda.