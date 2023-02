Bianca Guaccero è la fidanzata di Gilles Rocca?

Bianca Guaccero nega di aver avuto un flirt con Gilles Rocca.

È ufficiale: Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno chiuso la loro relazione. Rocca ha scritto su Instagram per chiedere rispetto, dicendo che non vuole che 14 anni di amore siano “sporcati” da “pettegolezzi beceri”.

Molte persone mi chiedono perché non pubblico più foto con la mia fidanzata o perché non faccio più storie insieme. La risposta è che dopo 14 anni la nostra storia è finita. È difficile spiegare perché, e forse non lo so nemmeno io. Non voglio che la gente spettegoli su di noi, quindi ho preferito dare la notizia da sola. Spero che la gente rispetti la nostra privacy.

Tuttavia, non appena la notizia ha iniziato a circolare, parallelamente sono iniziate a circolare altre voci sulla vita sentimentale di Rocca. Secondo le indiscrezioni del web, la storia d’amore con la sua storica fidanzata sarebbe giunta al termine perché, da qualche tempo, ci sarebbe un’altra donna – del mondo dello spettacolo – nel suo cuore. Chi è? Di Bianca Guaccero. Quest’ultima, allora, si è affrettata a prendere la parola, per smentire categoricamente la notizia:

“Le voci che circolano su di me e Rocca non sono vere. Siamo solo amici”, ha dichiarato Bianca Guaccero.

Ciao a tutti,

Sono qui per mettere le cose in chiaro sull’ennesimo articolo uscito che mi lega sentimentalmente a qualcuno con cui ho lavorato a Tale e Quale. Prima si trattava di Pierpaolo Pretelli, ora di Gilles Rocca. Sono entrambi ragazzi fantastici, ma non ho nulla a che fare con queste voci, quindi volevo chiarire la questione. Invito alcuni cari amici giornalisti a concentrare la loro attenzione su altre voci più accurate di queste. Grazie.