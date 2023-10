Bidello eroe salva studentessa lanciata dalla finestra!

Nella mattinata di lunedì 16 ottobre, presso l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato, provincia di Asti, si è verificato un evento che ha lasciato tutti senza fiato. Una studentessa di soli 16 anni ha compiuto un gesto estremo: si è lanciata dalla finestra del secondo piano, decidendo di mettere fine alla sua vita. Nonostante i tentativi di insegnanti, amici e compagni di classe di dissuaderla, la giovane ha preso la drastica decisione. Tuttavia, c’è un lieto fine in questa storia drammatica, grazie all’intervento tempestivo di un bidello coraggioso.

Il Bidello Eroe: Franco Rotunno

Franco Rotunno è il nome del bidello che merita indiscutibilmente il titolo di “eroe.” È stato lui a compiere un gesto straordinario che ha salvato la vita della giovane studentessa. Franco stesso ha raccontato l’incidente con parole commoventi: “Sono scosso ed emozionato. Appena ho sentito le urla di una docente nel cortile, sono corso fuori e ho visto la ragazza in piedi sul davanzale. Ho sperato che cambiasse idea, ma invece si è lanciata. Così, mi sono posizionato nella sua traiettoria e l’ho afferrata. Sono felice, ma allo stesso tempo profondamente rattristato per quanto è accaduto. Purtroppo, non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere; anni fa ho assistito a un tentativo di suicidio che si è concluso in tragedia. Ora sono grato che la ragazza stia bene, perché la sua vita è la cosa più importante.”

Una Studentessa Fragile e Vulnerabile

La giovane di 16 anni che ha tentato il suicidio è considerata una “soggetto fragile.” Attualmente, è ospite di una comunità ad Asti. Grazie al coraggioso intervento di Franco Rotunno, la ragazza è ancora tra noi, anche se è stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni graffi riportati durante il tentativo di lancio dalla finestra.

Questa storia ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alle persone che potrebbero essere in difficoltà e quanto un gesto di coraggio e gentilezza possa fare la differenza nella vita di qualcuno.