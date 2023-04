Björn Borg chi era il marito di Loredana Bertè? Età, vita privata e figli

Loredana Berté è stata sposata due volte, la prima con il famoso tennista Björn Borg. La relazione tra i due è stata tumultuosa e la Berté ha espresso la conclusione che l’amore non fa per lei, soprattutto a causa della natura drastica della separazione con Borg.

La cantante inizia, evidentemente segnata da eventi precedenti, proclamando che l’amore è una fantasia che va e viene.

Racconta dell’ultimo marito che ha lasciato, che aveva picchiato in un hotel. Afferma di averlo picchiato a morte, credendo che avesse chiamato la reception per un club sandwich, mentre in realtà aveva chiamato due prostitute. L’individuo in questione è l’ex campione di tennis, di cui la Berté ha un ricordo piuttosto sfavorevole.

Il primo incontro tra Björn Borg, allora compagno di Loredana Bertè, e il cantante avvenne nel 1973, quando entrambi si trovavano a Parigi per un torneo di tennis. All’epoca, il rocker era promesso sposo del campione Adriano Panatta: “Amò, devo colpire due palle a ‘sto svedese, la faccio rapida così poi andiamo a cena fuori”, disse lo sportivo a Loredana prima di sconfiggere l’avversario al Roland-Garros.

Nella sua autobiografia, la Bertè afferma: “Commovente. È andata così”, in riferimento alla sera di giugno in cui lei e Borg si sono stretti la mano per la prima volta, seguita da anni di silenzio. In seguito, Loredana sposò Roberto Berger, un miliardario da cui si sarebbe presto separata. Al contrario, Borg sposò Mariana Simionescu per motivi di apparenza; secondo Il Corriere della Sera, la donna propose addirittura alla Bertè di portare via il tennista.

Loredana e Björn si ricongiungeranno a New York mentre lui è impegnato in un evento di sette ore al palazzetto dello sport e lei è al cospetto di Liza Minelli e Andy Warhol. Trascorrono alcune notti insieme, ma si tratta di un rapporto strettamente platonico. Loredana afferma: “Ero affezionata a lui, ma temevo di affezionarmi troppo e cercavo di proteggermi mantenendo le distanze”.

Nel 1988, i due si sono incontrati nuovamente a Ibiza e hanno iniziato una relazione intermittente, annunciata poi in una conferenza stampa. In seguito, l’attrice ha dichiarato che il matrimonio, celebrato a Milano nel 1989, è stato “un matrimonio rapido e non gioioso”, poiché era già consapevole del lato oscuro di Borg, in gran parte attribuito all’uso di cocaina.

Il sodalizio tra me e Björn si era ormai trasformato in un singolare ciclo di attività audaci. (…) Per dimostrargli il mio affetto, ingerii un contenitore degli stessi sedativi che aveva preso lui. Quando mi resi conto che la mia coscienza si stava affievolendo, contattai un suo compagno, chiedendogli di informare Bjorn del mio amore. Lui capì la situazione e contattò la polizia che mi salvò sfondando la finestra.

Loredana Bertè si è sposata in due occasioni, la prima delle quali con il famoso tennista Björn Borg. L’unione è stata tumultuosa e la cantante ha successivamente dichiarato di aver chiuso con l’amore, ammettendo che la separazione da Borg è stata particolarmente dura.

La cantante esordisce affermando che l’amore è un mero frutto dell’immaginazione, evidentemente ferita da eventi precedenti. Poi racconta: “Ho aggredito fisicamente il mio ultimo coniuge in un hotel, finendo per ucciderlo perché credevo erroneamente che avesse chiesto un club sandwich alla reception piuttosto che due prostitute!”. L’individuo di cui parla non è altro che l’ex campione di tennis, di cui la Berté ha un ricordo tutt’altro che piacevole.

Loredana Bertè lo ritrova dopo 10 anni

Il matrimonio con il figlio del miliardario Berger termina nel 1987 e la Bertè ritrova poco tempo dopo Bjorn Borg a New York. Entrambi si trovavano nella Grande Mela per lavoro ed iniziano a frequentarsi dieci anni dopo dal primo incontro. Una rapporto nato solo per divertimento e che viaggiava sulle onde della leggerezza ma con il tempo ha trovato solidità. E’ il 1988 quando la storia tra la voce di “E La Luna Bussò” ed il tennista è resa pubblica ed al tempo stesso la relazione inizia ad essere tormentata.