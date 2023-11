Blanca 3 si farà: Anticipazioni sulla terza stagione, in arrivo nel 2025

Blanca 3: conferme e anticipazioni

La terza stagione di Blanca, la popolare serie televisiva di Rai1 con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è ormai una certezza. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, lo sceneggiatore Francesco Arlanch ha svelato alcuni dettagli sulla trama delle prossime puntate e sul futuro dei personaggi. Le riprese inizieranno alla fine del 2024 e Blanca 3 sarà trasmessa nell’autunno del 2025.

Il finale di Blanca 2 e le anticipazioni sulla terza stagione

L’ultima puntata di Blanca 2 sarà trasmessa giovedì 9 novembre alle ore 21:30. Nonostante il finale di stagione, non si tratterà di un addio per i personaggi di Blanca Ferrando e Michele Liguori. Infatti, la Rai ha già confermato la produzione della terza stagione. Nel frattempo, Arlanch ha fornito alcuni dettagli sulla trama delle nuove puntate e ha spiegato perché è stato necessario il tragico epilogo del personaggio di Sebastiano, interpretato da Pierpaolo Spollon.





Blanca 3: riprese nel 2024, nuove puntate nell’autunno 2025

Le riprese della terza stagione di Blanca inizieranno alla fine del 2024 e le nuove puntate saranno trasmesse nell’autunno del 2025. Arlanch ha anticipato che la trama sarà sorprendente e ricca dal punto di vista umano, proprio come nelle precedenti stagioni. Inoltre, l’attore Giuseppe Zeno, che interpreta il personaggio di Michele Liguori, sarà nuovamente parte del cast.

La morte di Sebastiano in Blanca 2

Nella quinta puntata di Blanca 2, i telespettatori hanno assistito alla morte del personaggio di Sebastiano. Arlanch ha spiegato che la decisione è stata presa per permettere al personaggio e all’attore Pierpaolo Spollon di concludere il loro percorso in modo memorabile. La scelta è stata dettata dalla necessità narrativa di affrontare il tema della morte in modo autentico e significativo.

Il successo di Blanca e le aspettative per la terza stagione

La seconda stagione di Blanca ha riscosso un grande successo grazie alle sue intense sfumature crime. Gli spettatori attendono con impazienza la terza stagione, che promette di mantenere alto l’interesse con una trama avvincente e ricca di colpi di scena.