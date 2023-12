Quando si parla di famiglie artistiche italiane di successo, è impossibile non menzionare la dinastia De Sica. In questa famiglia, due figure emergono con grande forza: Christian De Sica e i suoi figli Brando e Maria Rosa. Scopriamo chi sono e come hanno lasciato il segno nel mondo dello spettacolo e oltre.

Nel lontano 1980, Silvia Verdone e Christian De Sica unirono le loro vite in matrimonio. Questa unione ha portato alla nascita di due figli: Brando e Maria Rosa. Brando è nato nel 1983, mentre Maria Rosa ha visto la luce nel 1987. Oltre a essere una madre devota, Silvia è anche la sorella di Carlo Verdone, un altro nome di spicco nel cinema italiano.

Brando De Sica: Attore e Regista

Brando De Sica ha seguito le orme del padre e dello zio Carlo Verdone, entrando nel mondo del cinema. La sua carriera è iniziata a soli 10 anni nel film “Anni Novanta – Parte II”. Da allora, ha diviso il suo tempo tra il piccolo e il grande schermo, recitando in varie pellicole e produzioni televisive. Ma Brando non si è fermato qui; ha deciso di approfondire la sua conoscenza nell’arte e nella regia, laureandosi all’Università della California del Sud.





Tornato a Roma dopo questa esperienza americana, Brando ha lavorato a diversi progetti cinematografici e ha diretto importanti video musicali. Nel 2008, ha diretto il film “Parlami di me,” con suo padre Christian De Sica come protagonista, ottenendo riconoscimenti anche al Festival di Roma. Nel 2018, ha diretto il cortometraggio “Aria,” che ha ricevuto una menzione speciale al Giffoni Film Festival.

Maria Rosa De Sica: Creatività e Moda

Maria Rosa De Sica, la figlia minore della famiglia, ha intrapreso un percorso diverso. Dopo aver conseguito la laurea all’Istituto Europeo di Design, ha completato un master in fashion design presso l’Accademia del Lusso. Ha anche svolto uno stage presso la maison Ferragamo, un’esperienza preziosa nel mondo della moda.

Nel 2016, Maria Rosa ha sposato Federico Pellegrini sull’incantevole Isola di Capri. Insieme, hanno fondato il marchio di moda “Mariù.” Maria Rosa è la mente creativa dietro il marchio, mentre Federico ricopre il ruolo di CEO. Il nome del marchio, “Mariù,” è un soprannome che le è stato affibbiato fin da bambina e porta con sé un significato familiare, legato alla canzone “Parlami d’amore Mariù,” interpretata da suo nonno Vittorio De Sica nel film “Gli uomini.”

Una Famiglia di Successo

In conclusione, la famiglia De Sica è un esempio di successo e talento che attraversa le generazioni. Christian De Sica, Brando e Maria Rosa hanno lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, ciascuno con il proprio percorso artistico unico. La famiglia è stata la fonte di ispirazione di molti, dimostrando che il talento e la creatività possono fiorire in un ambiente familiare che promuove la passione e il supporto reciproco.