Bruce Willis celebra il compleanno in famiglia con Demi Moore e i figli: “Ti amo”. Tuttavia, l’attore incontra difficoltà nel soffiare le candeline, segno del peggioramento delle sue condizioni.

Bruce Willis ha recentemente celebrato il suo 68° compleanno. Un mese fa, la famiglia dell’attore ha rivelato che, oltre all’afasia precedentemente annunciata, Willis soffre anche di demenza frontotemporale, una malattia incurabile che colpisce comunemente individui tra i 40 e i 60 anni. L’icona di Die Hard è stata avvistata in pubblico a Los Angeles per la prima volta dopo tale annuncio. Il quotidiano britannico Daily Mail ha ottenuto in esclusiva foto e video dell’attore in compagnia di due amici.

Un video del compleanno di Willis è stato condiviso sui social media dall’ex moglie Demi Moore, che si è trasferita nella casa dell’attore per sostenerlo. L’attrice e produttrice cinematografica americana ha espresso il suo amore e la sua gratitudine nei confronti della famiglia, ringraziando tutti per i caldi auguri.

In passato, la moglie di Willis, Emma Heming Willis, aveva supplicato i paparazzi di smettere di perseguitare il marito. In un video pubblicato su Instagram, Emma, sposata con Bruce dal 2009 e madre di due figlie, ha esortato fotografi e videografi a rispettare la privacy della famiglia, permettendo loro di muoversi in sicurezza e senza interferenze.

La diagnosi di demenza frontotemporale comporta per Willis una serie di sintomi, tra cui rallentamento dei movimenti, rigidità articolare, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nel linguaggio. La famiglia dell’attore, compresa l’ex moglie Demi Moore, ha condiviso la notizia in un messaggio sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration, sottolineando l’importanza della consapevolezza riguardo alla condizione.