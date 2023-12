La comunità ciclistica australiana è stata gettata nell’orrore e nella tristezza quando uno dei suoi campioni, Rohan Dennis, è stato arrestato con l’accusa di aver investito e ucciso sua moglie, Melissa Hoskings, ex campionessa mondiale di ciclismo, 32 anni. L’incidente si è verificato a Medindie, un quartiere situato nella zona settentrionale di Adelaide, Australia, dove la coppia risiedeva con i loro due figli.

La tragedia ha avuto luogo quando Dennis, campione australiano di ciclismo, è stato accusato di aver deliberatamente investito la moglie con il suo furgone grigio. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente, ma, purtroppo, ha perso la vita poche ore dopo.

Un Atto Volontario

Secondo gli investigatori, il gesto avrebbe avuto un intento volontario, poiché Rohan Dennis avrebbe accelerato il suo veicolo prima di colpire la moglie. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità ciclistica australiana, che ora cerca risposte sul motivo dietro a questo tragico gesto.





La coppia era conosciuta e apprezzata nella comunità sportiva. Nell’ultimo post su Instagram, Rohan Dennis aveva espresso gratitudine verso sua moglie per il sostegno fornito durante tutta la sua carriera professionale, sottolineando il suo ruolo nella crescita dei loro figli. Questa tragedia ha lasciato la comunità ciclistica australiana sgomenta e in lutto per la perdita di Melissa Hoskings.

Le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze di questo drammatico evento e svelare le motivazioni dietro al presunto femminicidio. Una storia che getta ombre inaspettate sul mondo del ciclismo australiano e che continua a suscitare sgomento e domande senza risposta.