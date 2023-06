Caos ai funerali di Silvio Berlusconi: un uomo aggredito dalla folla, intervento della polizia - Controcopertina

Momenti di grande tensione si sono verificati a Milano durante i funerali di Silvio Berlusconi. Due episodi in particolare hanno attirato l’attenzione delle persone, e i dettagli di questi eventi sono stati riportati dagli organi di informazione. Una donna ha deciso di avvicinarsi alla folla di sostenitori dell’ex presidente del Consiglio, mostrando qualcosa che ha suscitato l’indignazione dei presenti. È stata invitata ad allontanarsi il prima possibile.

Tuttavia, non sono stati solo eventi negativi a segnare i funerali di Silvio Berlusconi. Sia Marina che Pier Silvio Berlusconi hanno preso per mano Marta, visibilmente commossa per la morte del suo compagno Silvio. Inoltre, la primogenita del compianto ex premier ha anche accompagnato Marta sottobraccio. Queste immagini, che hanno fatto il giro della rete, hanno dimostrato una certa vicinanza tra i figli del presidente del Monza e la giovane politica italiana di 33 anni.

Momenti di tensione ai funerali di Silvio Berlusconi

Parlando del primo episodio avvenuto durante i funerali di Silvio Berlusconi, una signora di nome Silvia ha scelto di indossare una maglietta con la scritta “Io non sono in lutto”. Successivamente, ha spiegato la motivazione di tale scelta, come riportato sul sito de Il Giorno: “Ci sono così tante cose da dire, tutti sappiamo cosa si cela dietro di lui e come ha ottenuto le sue prime fortune, essendo un pregiudicato. Ho sentito troppe bugie, ho fatto ciò per i miei figli. La beatificazione di questi giorni è falsa, ed è per questo che ho deciso di partecipare in modo pacifico e silenzioso”.

La donna è stata immediatamente contestata dai sostenitori di Berlusconi, che le hanno chiesto di andarsene: “Basta buffona, cerchi solo visibilità”, “Mostra almeno un minimo di rispetto per la morte e per la famiglia, vattene”. Inoltre, un’altra persona che si era recata davanti al Duomo di Milano per protestare è stata oggetto di insulti e aggressioni. Vista la situazione estremamente tesa, la polizia è intervenuta per proteggere l’uomo e metterlo in sicurezza.

Si presenta ai funerali di Silvio Berlusconi con la maglietta «Io non sono in lutto». Partono insulti – Il video – Open

