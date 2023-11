Caos durante i saldi del Black Friday in un negozio di abbigliamento: clienti agitati urlano e si spingono per ottenere i capi scontati

Un’Epica Rissa per i Capospalla Scontati

Belgrado, 27 Novembre 2023 – Il Black Friday è noto per le offerte imperdibili e i saldi irresistibili. Ma in un noto negozio di abbigliamento a Belgrado, in Serbia, la frenesia dello shopping ha raggiunto livelli epici, con una rissa che ha coinvolto alcune clienti determinate ad assicurarsi i capi super scontati.

Una Scena Surreale

Nella corsa per aggiudicarsi montoni e pellicce in saldo, alcune donne di diverse età si sono trovate al centro di una scena surreale. Spintoni, urla e strattonamenti hanno caratterizzato questa inusuale disputa per i capi d’abbigliamento scontati. L’intero episodio è stato catturato da altri clienti e condiviso sui social media, diventando virale in poco tempo.

L’Indignazione e lo Sgomento

La rissa, che ha ricordato le scene da film comico, ha suscitato indignazione e sgomento tra coloro che hanno assistito all’evento. Mentre il Black Friday è spesso associato a lunghe code e frenesia negli acquisti, questa situazione ha raggiunto livelli inaspettati.





La lezione da imparare da questa vicenda è che, anche in mezzo agli sconti allettanti, è importante mantenere la calma e il rispetto per gli altri clienti. Le immagini di questa rissa da Zara servono da monito su come la competizione per le offerte può sfociare in episodi spiacevoli.