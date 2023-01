Carlo Conti stasera su Rai 1 con una diversa versione di Tale e quale

Tali e quali, il sensazionale programma di imitazione di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è talmente popolare da ispirare degli spin-off! L’ultima versione avrà come protagonisti personaggi non famosi e andrà in onda per cinque puntate a partire da sabato 7 gennaio, dalle 21.25 su Rai 1. L’amatissima giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa rimarrà invariata. Conti ha spiegato che si sta facendo il contrario del Grande Fratello, che è iniziato con persone normali per poi passare ai vip. In ogni puntata ci saranno 11 artisti diversi, tra cui Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La serata finale sarà un’avvincente sfida tra i primi due classificati delle puntate e i migliori interpreti delle edizioni precedenti. Il segreto del successo dello show? Secondo Conti, varietà e leggerezza. Malgioglio, il giudice più temuto della TV, promette di essere onesto e di non trattenersi nei giudizi.