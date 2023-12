L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nota per la sua presenza costante sui social media, sta affrontando un momento critico dopo la fine della sua collaborazione con il marchio di occhiali Safilo. Questa situazione ha innescato una serie di preoccupazioni riguardo ad un possibile esodo degli altri sponsor storici che la supportano.

La Rottura con Safilo

L’azienda Safilo ha annunciato ufficialmente la fine della loro collaborazione con Chiara Ferragni, mettendo fine a un accordo che riguardava la progettazione, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. Questa rottura potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, poiché molti altri sponsor stanno ora rivalutando il loro legame con l’influencer più famosa d’Italia.

L’Indagine in Corso

La situazione è resa ancora più complessa dalla procura di Milano che ha incaricato la Guardia di Finanza di raccogliere tutte le comunicazioni tra l’azienda di Chiara Ferragni e Balocco. Questo suscita ulteriori preoccupazioni per l’imprenditrice digitale, la cui reputazione è già stata compromessa dalle recenti controversie.

Perdite Economiche e Silenzio sui Social

Chiara Ferragni è attualmente in silenzio sui social media e sui canali stampa dopo la multa inflittale dall’Antitrust e le scuse pubbliche che ne sono seguite. Questo silenzio rappresenta una perdita economica significativa, considerando che ogni suo post sponsorizzato ha un valore stimato di circa 93.000 euro. La Ferragni è una delle influencer più seguite d’Italia ed è coinvolta in accordi con marchi come L’Oréal, Pantene, Mofra, Lancome e altri.





Una Sfida per l’Industria dell’Influencer

Questa situazione mette in evidenza come una tempesta mediatica possa avere gravi ripercussioni economiche per un’importante imprenditrice come Chiara Ferragni, che genera circa 40 milioni di euro all’anno con le sue attività. La sua capacità di influenzare i consumatori è stata apprezzata da numerosi marchi, ma ora la sua immagine è in bilico. La decisione degli altri sponsor storici sarà cruciale per il suo futuro nell’industria dell’influencer.