Caso Giulia: L’avvocato di Filippo Turetta afferma ‘’22 Anni di condotta esemplare, presunzione di innocenza fino alla sentenza Finale’

In un recente collegamento con il programma televisivo “Mattino Cinque News”, l’avvocato Emanuele Compagno, rappresentante legale della famiglia Turetta, ha condiviso dettagli significativi riguardo alla situazione di Filippo Turetta, attualmente detenuto in una struttura carceraria in Germania. Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è al centro di un caso giudiziario di grande risonanza.

Stato Attuale di Filippo Turetta in Detenzione

Il legale tedesco di Turetta lo ha caratterizzato come visibilmente affaticato e disorientato, trovandosi in uno stato di evidente confusione. Nonostante ciò, è stato assicurato che le sue condizioni generali non siano gravemente compromesse.

Difesa del Profilo Personale di Filippo Turetta

Nell’ambito della sua difesa, Compagno ha delineato il profilo di Turetta come quello di un individuo esemplare, profondamente dedito agli studi e amichevole nei rapporti interpersonali. Ha evidenziato il suo ruolo di supporto nella preparazione della tesi di laurea e nella celebrazione della festa di laurea di Giulia Cecchettin. Pur riconoscendo le tensioni derivanti dalla loro rottura sentimentale, l’avvocato ha rilevato che non vi sono elementi concreti che possano identificare Turetta come una figura da stalker.





Inoltre, Compagno ha sottolineato con enfasi la necessità di mantenere una visione imparziale e rispettosa del principio di presunzione d’innocenza, considerando Filippo Turetta innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di colpevolezza. Questa posizione rispecchia un approccio professionale e cautelativo tipico del sistema legale, in attesa del completamento del processo giudiziario.