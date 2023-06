Cecchi Gori rivela un aneddoto sorprendente su Francesco Nuti: "Il bere è stato la sua rovina" - Controcopertina

Un rapporto professionale duraturo, ma anche una solida amicizia

In questi giorni, molti ricordano Francesco Nuti, scomparso lunedì all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Nel 2006, Nuti cadde in casa e subì un ematoma cranico che lo portò a entrare in coma per 4 mesi. Nonostante una lunga riabilitazione che sembrava migliorare la sua situazione, nel 2016 subì una seconda caduta che peggiorò le sue condizioni. Da allora, è stato ricoverato in una clinica specializzata a Roma, dove è poi deceduto due giorni fa.

Prima dell’incidente domestico, Nuti non era molto presente sulle scene e negli ultimi anni si sono diffuse molte voci riguardo a quel periodo difficile, seguito da un periodo di oblio. Vittorio Cecchi Gori, che ha avuto con lui un intenso rapporto professionale e personale, ha discusso di questo argomento durante l’intervista ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Cecchi Gori ha condiviso: “Avevo un rapporto meraviglioso con Francesco e dei bei ricordi, sia personali che professionali. Purtroppo, poco dopo aver prodotto ‘Occhiopinocchio’, il film che ha suscitato molte polemiche, Francesco ha iniziato a peggiorare. È davvero un peccato, perché avrebbe ancora potuto dare tanto. Ho prodotto molti dei suoi successi, tutti film meravigliosi”.

L’ex produttore cinematografico ha espresso la sua stima profonda per Nuti, rivelando un retroscena che potrebbe spiegare molti aspetti: “Francesco ha vissuto una delusione amorosa che potrebbe aver gettato le basi per quello che è successo. È stato profondamente colpito da questa delusione e ha iniziato a bere, il che alla fine gli è stato fatale. Volevo molto bene a Francesco e avrei voluto aiutarlo, ma è difficile intervenire se non si trova la forza interiore per correggersi”.

In questo modo, Cecchi Gori, con grande rispetto, ha svelato un aspetto importante della vita di Francesco Nuti, gettando nuova luce sulla sua lotta personale e professionale. La loro relazione, che ha attraversato diverse fasi, ha mostrato la complessità di un uomo talentuoso e amato, che ha affrontato sfide difficili fino alla fine.