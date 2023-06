"Cosa ha fatto Marina a Marta Fascina" ai funerali di Silvio Berlusconi: un gesto che ha catturato l'attenzione - Controcopertina

I funerali di Silvio Berlusconi sono stati un momento di grande interesse mediatico, soprattutto quando gli occhi si sono posati su Marina, la figlia del Cavaliere, e sulla sua compagna, Marta Fascina. In particolare, Marina ha compiuto un gesto straordinario che è stato ammirato da tutti coloro che stavano seguendo la diretta televisiva. Durante le esequie, insieme a Marina erano presenti i suoi fratelli Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, dimostrando un’unità familiare palpabile.

La cerimonia funebre di Silvio Berlusconi si è svolta nel Duomo di Milano, con i figli, compresa Marina, che si sono seduti in prima fila accanto alla compagna Marta Fascina. Alla loro destra si trovava l’altare del luogo di culto milanese, mentre le principali autorità sedevano sempre in prima fila, ma alla sinistra dell’altare. La partecipazione alla cerimonia è stata notevole, con un gran numero di persone presenti per rendere omaggio all’ex premier.

Parlando delle personalità istituzionali presenti ai funerali di Silvio Berlusconi, erano presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’emiro del Qatar, Al Thani, il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e il sindaco di Milano, Sala. Tuttavia, l’attenzione maggiore è stata riservata alla figlia Marina Berlusconi e alla deputata Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere.

Sia Marina che Pier Silvio Berlusconi hanno preso per mano Marta, visibilmente commossa per la morte del suo compagno Silvio. Inoltre, Marina ha anche accompagnato Marta sottobraccio. Queste immagini hanno inevitabilmente fatto il giro della rete, mostrando una notevole vicinanza tra i figli del presidente del Monza e la giovane politica italiana di 33 anni. Un momento di grande conforto reciproco che ha toccato il cuore di molti.

Alle esequie erano presenti anche l’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, e l’ex partner Francesca Pascale, che dopo la separazione dall’ex Milan si è sposata con la cantante Paola Turci. Non sono mancati nemmeno i nipoti di Silvio Berlusconi, dimostrando la presenza della famiglia unita in questo momento di lutto.