Chanel Totti, il diario segreto della vita da 40enne: viaggi, amori e tante assenze scolastiche!

Viviamo in un’epoca in cui la privacy sembra un lusso per chi è sotto i riflettori. Le persone famose, soprattutto gli influencer, finiscono sotto la lente d’ingrandimento del pubblico e i social media amplificano ogni loro movimento. Un esempio tangibile è Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che continua a suscitare curiosità tra i suoi follower. Questa volta, la discussione verte sul numero di assenze scolastiche accumulate dalla giovane influencer.

Chanel Totti è diventata una figura popolare sui social media, dove condivide la sua vita piena di viaggi da sogno e amori appassionati. Qualche tempo fa, aveva scatenato polemiche per una fuga romantica con il suo fidanzato Cristian Babalus a bordo di uno yacht. Ora, Chanel si trova a Tenerife, approfittando del sole e del mare dell’isola spagnola, mentre in Italia ci si sta preparando all’arrivo dell’inverno. Sembrerebbe che Chanel non voglia rinunciare alla dolce vita.

Le preoccupazioni dei follower si concentrano sulle frequenti assenze scolastiche di Chanel. La giovane frequenta la prestigiosa St. Stephen’s School di Roma, dove l’educazione avviene esclusivamente in inglese. La retta scolastica annuale ammonta a 28.000 euro, ma sembra che questo non impedisca a Chanel di prendersi qualche giorno libero per godersi la vita. I fan si chiedono quanti giorni di scuola abbia già saltato, considerando le sue numerose avventure.





Chanel Totti ha 16 anni, compiuti il 13 maggio scorso, ed è cresciuta sotto i riflettori grazie alla celebrità dei suoi genitori. Ha ambizioni di diventare un’influencer di successo, e il suo profilo Instagram vanta già 442.000 follower. Tuttavia, con la fama arrivano anche le critiche e le pressioni. Chanel sembra però non dar peso ai commenti negativi e continua a seguire la sua strada con determinazione.

A 16 anni, Chanel non ha ancora fatto ricorso a interventi di chirurgia plastica, ma ha ammesso di essere aperta a qualche “ritocchino” in futuro. Al momento è felicemente fidanzata con Cristian Babalus, un giovane imprenditore romano che gestisce un negozio di abbigliamento sportivo per ragazzi e bambini chiamato “Babalus & Babalusino”. Entrambi sono attivi sui social media, ognuno per promuovere le proprie passioni e attività.