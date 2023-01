Che lavoro fa Andrea Milko Skoficil figlio di Gina Lollobrigida?

Vi siete mai chiesti cosa fa il figlio di Gina Lollobrigida per vivere? Il 28 luglio 1957, Andrea Milko Skofic Jr. è nato come unico figlio di Gina Lollobrigida e del suo primo marito, il medico e produttore sloveno Milko Skofic.

Andrea Milko Jr. è un attore e regista di fama e segue le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, il divorzio tra Gina Lollobrigida e il figlio ha causato una frattura nel loro rapporto. Nel 1990, Andrea ha sposato Maria Grazia Fantasia e quattro anni dopo ha dato il benvenuto al figlio Dimitri Milko.

Rapporti con la madre

I rapporti di Andrea Milko Skofic con la madre erano già tesi e lo divennero ancora di più quando entrò in scena Andrea Piazzolla. Piazzolla divenne di fatto il “figlioccio” di Lollobrigida e si avvicinò sempre di più a lei. Andrea Milko si insospettì di Piazzolla, ritenendo che si stesse approfittando della madre, e lo denunciò alle autorità per il presunto sfruttamento di Lollobrigida e per averle sottratto gran parte del patrimonio.

Per tutta la vita, Gina Lollobrigida ha sostenuto fermamente Andrea Piazzola, come ha dichiarato alla rivista Oggi:

Adoro Andrea. È incredibilmente intelligente ed è la persona più vicina a me; andiamo così d’accordo che è davvero notevole. Se qualcuno ha un problema con questo, è un problema suo e non me ne può fregare di meno. Queste accuse sono assurde e spero sinceramente di poter trascorrere il resto dei miei giorni in pace e tranquillità, come vuole il Signore.