Chi è Adele Bonolis? Età e fratelli della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Adele Bonolis è l’ultimogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nata nel secondo matrimonio tra il celebre conduttore e la produttrice televisiva. Adele è nata a Roma il 15 dicembre del 2007 e attualmente ha 15 anni di età.

I fratelli di Adele sono:

La giovane ha anche due fratellastri, Martina e Stefano, nati dal matrimonio di Bonolis con la psicoterapeuta Diane Zoeller.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti per motivi di lavoro e tra i due è scoccata subito la scintilla. La coppia si è sposata nel 1997 e ha sempre dimostrato di essere forte e affiatata, soprattutto durante i momenti difficili, come la scoperta della malattia della figlia Silvia.

Silvia è nata con un grave problema cardiaco e ha dovuto subire una delicata operazione poco dopo la nascita. Durante l’intervento, la bambina ha avuto delle complicazioni, tra cui un’ipossia che ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali.

Nonostante il gossip vociferasse su un periodo di forte crisi della coppia, in particolare, Dagospia aveva annunciato una vera e propria rottura, Paolo e Sonia hanno pubblicamente smentito la notizia attraverso i social:

“Ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito d’informazione che guida la vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?”.