Chi è Aleksandra Korotkaiala prima Madre Natura, cosa è successo appena è entrata

Ciao Darwin, il celebre programma televisivo condotto da Paolo Bonolis, è tornato in onda con la sua nona edizione. La puntata inaugurale, trasmessa il 24 novembre 2023, porta il titolo di “Giovanni 8.7,” richiamando il versetto del Vangelo che recita “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra.” Un messaggio che sottolinea l’importanza della non giudicizia e della diversità, come spiegato dallo stesso Bonolis a Tv, Sorrisi e Canzoni.

La Nuova Madre Natura

Una delle novità di questa edizione è l’introduzione della figura della Madre Natura. Quest’anno, le Madri Nature saranno interpretate da donne provenienti da tutto il mondo, sottolineando che la “bellezza primigenia non ha confini.” In particolare, sono state selezionate ragazze sconosciute, e il regista Roberto Cenci ha confermato che ci saranno quattro Madri Nature che si alterneranno nelle varie puntate. A differenza, è stato confermato solo un Padre Natura, un giovane uomo.

Il Debutto di Madre Natura

La prima puntata di Ciao Darwin 9 ha visto sfidarsi le prime due categorie: Angeli, capitanati da Elena Santarelli, e Demoni, guidati da Malena. Le prime donne del corpo di ballo sono state Federica Morello e Noemi Pirozzi. La prima Madre Natura di questa edizione è stata Aleksandra Korotkaia, accolta in studio da Paolo Bonolis con parole lusinghiere: “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello.”





Aleksandra Korotkaia: La Prima Madre Natura

Aleksandra Korotkaia, modella alta 180 cm con capelli castani e occhi blu verdi, proviene dalla Russia. Prima dell’apparizione nello show, contava 18.500 follower su Instagram con il nome diminutivo Sasha. Tuttavia, dopo la sua partecipazione, il suo seguito su Instagram è cresciuto di almeno 1000 nuovi follower.

Controversie

L’entrata trionfale di Madre Natura Aleksandra Korotkaia è stata accolta da un’ovazione particolarmente calorosa da parte del pubblico maschile in studio. Questa reazione ha suscitato controversie e critiche da parte di alcuni spettatori, ritenendo che fosse una rappresentazione inappropriata della donna, considerata “inaccettabile” e “indelicata” nell’era attuale. Alcuni hanno anche espresso preoccupazione riguardo alla magrezza dell’interprete e hanno definito il programma “ennesimo trash in cui la donna è oggetto.” Le reazioni contrastanti al debutto di Madre Natura hanno acceso un acceso dibattito tra il pubblico.