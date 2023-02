Chi è Alex Britti? Età, carriera, canzoni, moglie, figli

L’artista romano è una vera e propria superstar nel mondo dei cantautori, sempre in giro a sostenere i suoi coetanei e purtroppo uno dei più colpiti dalla pandemia.

Alex Britti è un pacchetto completo! È un cantante, un artista e un amante della chitarra, che ama esprimere i suoi pensieri più intimi attraverso le sue canzoni. Anche durante la quarantena, si è assicurato di rimanere attivo dando ai suoi fan una serie di lezioni di chitarra e ospitando alcuni concerti virtuali sul suo profilo Instagram. A proposito di dedizione!

Ora sta facendo il botto anche nelle librerie: la sua autobiografia è uscita di recente con il titolo super accattivante “Roads: A Life of Rockin’ Out With My Guitar”.

Alex Britti: età e carriera

Alessandro Britti, più affettuosamente conosciuto come Alex, è nato a Roma il 23 agosto 1968. Fin da piccolo è stato un fanatico della musica, quindi non è una sorpresa che al suo settimo compleanno gli sia stata regalata una chitarra! A 14 anni è passato all’elettrica e la sua adorazione per questo strumento non si è mai spenta: ora ne ha addirittura una collezione!

Quando era solo un adolescente, mise insieme un gruppo di amici straccioni e fondò una band. Dopo molte difficoltà, il suo duro lavoro e il suo talento sono stati ripagati nel 1998, quando ha pubblicato la hit “Only once (or all of life)” come parte dell’album “it.Pop”, che è diventato triplo disco di platino!

Dopo due anni di attesa, decide finalmente di fare la sua grande apparizione al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più famosi, “Oggi sono io”. Ha poi fatto un ritorno trionfale all’Ariston con la sua hit di successo, “Sono contento”.

La gente si è appassionata, come dimostra l’album “La Vasca”, che è diventato triplo disco di platino. Nel 2011 ha pensato: perché non celebrare tutti i successi ottenuti fino a quel momento con un “Best Of”?

La sua ambizione di spingersi al limite è sempre stata il suo tratto distintivo, ed è stata questa qualità a renderlo uno degli istruttori della diciottesima puntata di “Amici”.

È stato anche un concorrente di “Incubi in cucina di un personaggio famoso”.

La sua vita privata

Il crooner ha sempre fatto del suo meglio per tenere nascosta la sua vita privata, che è sempre stata avvolta nel mistero. La sua ex più famosa? L’unica e sola Luisa Corna!

Si dice che Vritti e Letizia si siano sposati con una cerimonia super segreta, ma nessuno dei due l’ha ancora confessato!

Da anni è legato a Nicole, che ha ben 20 anni meno di lui. Nel 2017 lei lo ha reso orgogliosamente papà di Edward. Le voci di un matrimonio tra i due si sono rincorse, ma l’artista stesso le ha smentite: sembra che ora le loro strade si siano separate.