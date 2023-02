Chi è Andrea Dianetti? Età, carriera, vita privata, fidanzata e figli

L’attore, regista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessia Marcuzzi sarà ospite questa sera dell’ultima puntata di Boomerissima in onda dalle 21.20 su Rai2.

Andrea Dianetti è un attore, regista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, ospite stasera in tv di Alessia Marcuzzi nell’ultima puntata di Boomerissima in onda dalle 21.20 su Rai2.

Andrea Dianetti chi è

L’attore è nato a Roma il 9 maggio 1987. Ha perso il padre all’età di 9 anni e da allora porta con sé uno dei suoi portachiavi. Ha intrapreso i primi studi frequentando corsi di danza e recitazione e iniziando la sua carriera in teatro. Entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, rientrando come attore professionista nel 2007. Negli anni successivi ha interpretato diversi ruoli in sitcom e fiction, sia come personaggio fisso che come protagonista di episodi. Contemporaneamente, ha condotto alcuni programmi e lavorato in teatro. Nel 2013, insieme a Diana Del Bufalo, ha partecipato come inviato speciale dal backstage del Summer Festival 2013. A partire da novembre 2017, ha collaborato al programma Detto Fatto su Rai 2. L’anno successivo Andrea ha iniziato i film a episodi Din Don – Una parrocchia in due, Din Don – Il ritorno e Din Don – Un paese in due nel ruolo di co-protagonista. Dal 2019 gira le prime quattro stagioni della sitcom Ricci e capricci in onda su La5 nel ruolo di protagonista. Nel 2021 arriva il film Isola Party. Vediamo cosa sappiamo al riguardo. Nel 2021 Andrea Dianetti è co-conduttore dell’Isola Party con Valeria Angione su Mediaset Infinity, programma legato a L’Isola dei Famosi. Nel marzo 2022 conduce invece Pupa Party. Da marzo 2022 Andrea Dianetti co-conduce Pupa Party con Dayane Mello, una web-serie legata a La pupa e il secchione in onda anche su Mediaset Infinity. Nello stesso anno arriva per lui un’altra grande opportunità di lavoro: Tale e Quale Show.

Vita privata

Andrea Dianetti ha avuto una relazione con Miriam Milani per alcuni anni e attualmente è fidanzato con lei. Miriam è una commessa e una studentessa universitaria.

Instagram e social

Il concorrente di Tale e Quale Show 2022, Andrea, ha un profilo molto attivo su Instagram con 285 mila follower. Condivide regolarmente i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla fidanzata Miriam Milani, e della sua carriera. I suoi fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che sta facendo.