Chi è Andrea Pucci? Età, carriera, moglie e figli

Andrea Pucci è uno dei comici italiani più popolari tra i telespettatori. Nel corso della sua carriera ha ottenuto un immenso successo. È un uomo autocritico, divertente, simpatico e a volte serio che è riuscito a farsi strada sul piccolo e grande schermo grazie al suo modo di fare.

Non perdetevi la puntata di stasera di “Michelle Impossible & Friends”, condotta dalla bella Michelle Hunziker. È tornata su Canale 5 con un programma nuovo di zecca, che sarà sicuramente un successo!

Un varietà ricco di colpi di scena, musica e divertimento che coinvolgerà gran parte del pubblico italiano. Al suo interno troveremo il nostro amato e ironico Andrea Pucci, pronto a farvi divertire e a portare la sua simpatia in tutte le vostre case.

Scopriamo insieme stasera la sua carriera, la sua vita privata e gli spettacoli che lo hanno reso una vera star.

Andrea Pucci è un personaggio televisivo, modella e attrice italiana. È conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei reality show L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. Pucci è anche apparsa in numerosi film e programmi televisivi.

Se cercate una persona con molta personalità, Andrea Pucci è la persona che fa per voi. Nato a Milano nel 1965, Andrea è sempre stato un individuo molto vivace. Dopo aver lavorato come tabaccaio nella tabaccheria di famiglia, nel 1991 Andrea ha accettato un lavoro con Valtur in un villaggio in Marocco come bagnino.

Il capo villaggio si accorge subito delle capacità di intrattenimento di Andrea e decide di spostarlo nell’area dedicata all’animazione. È durante queste serate che Andrea si rende conto di avere un’innata capacità comica.

Una volta tornato in Italia, decise di partecipare come conduttore di barzellette a “La Sai L’ultima?” nel 1993. È in questo programma che Andrea viene scelto come ospite fisso. Da qui acquisisce lo pseudonimo di “Pucci”, poiché è lo stesso Pippo Franco a chiamarlo così.

Il successo definitivo del comico arriva da “Colorado”, dove ricopre il ruolo di comico principale dal 2005 al 2016, mentre dal 2013 al 2019 diventa ospite fisso del programma calcistico Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, condotto da Pierluigi Pardo e Melissa Satta. Il suo successo su queste due piattaforme lo ha reso un comico conosciuto e rispettato.

Ha fatto un ottimo lavoro nel condurre il programma insieme alla comica Katia Follesa. Lo spettacolo ha riscosso un grande successo tra gli spettatori di tutta Italia.

Andrea Pucci non ha avuto solo diverse esperienze televisive, ma ha anche debuttato al cinema e a teatro. Più recentemente, ha partecipato al film diretto da Carlo Vanzina nel 2014, Sapore di Te.

Si ipotizza che il noto comico abbia avuto una relazione sentimentale con una donna di cui non si conosce l’identità. Si sa però che da questa relazione è nata la figlia del comico, Rachele Brancan. Attualmente il comico è fidanzato con Priscilla Pardo, una manager di immagine e stile.