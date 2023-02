Chi è Andrea Rigonat marito di Elisa? Età, vita priva e figli

Chi è la metà migliore di Elisa? Si tratta di Andrea Rigonat, il talentuoso chitarrista e cantante che Elisa ha conosciuto nel lontano 1996. Da allora i due sono inseparabili: Rigonat ha accompagnato Elisa sul palco per oltre due decenni ed è stato il suo compagno di vita per oltre un decennio. Andiamo a conoscere l’uomo dietro la leggenda, che ne dite?

Chi è il fortunato che ha conquistato il cuore di Elisa? È Andrea Rigonat! Da quando si sono sposati, lui vive una vita di lusso e la sua carriera sta davvero decollando!

Andrea Rigonat è il fortunato che può chiamare Elisa Toffoli sua moglie! Dopo essere stato il suo compagno di band e chitarrista principale per oltre due decenni, è anche il suo produttore musicale. È una vera rockstar, essendosi diplomato al Conservatorio di Firenze nel 1993 e collaborando con alcuni dei più grandi artisti, come Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesco Renga e Francesca Michielin. Inoltre, ha un account Instagram molto seguito dove condivide frammenti della sua vita, sia personale che professionale. Che uomo!

Elisa ha un debole per questo ragazzo dal cuore d’oro: è innamorata di lui da oltre diciotto mesi!

Si è unito in matrimonio con una delle coriste di Elisa nel 1996: una coppia di potere! Nel 2001, erano entrambi presenti quando Elisa ha portato a casa il Festival di Sanremo con la sua hit “Luce (tramonti a nord-est)”, che l’ha resa famosa. Ancora oggi, nel 2022, lui va forte con lei e sono entrambi alla Kermesse, con Elisa che canta a squarciagola “O forse sei tu”.

“L’anima di Andrea è qualcosa di straordinario e senza macchia, o almeno così ho sentito dire”, ha scherzato Elisa a Vanity Fair. “Ho la testa tra le nuvole per lei dal 2008 e la cosa va ancora avanti. Avevo una cotta per lei da un anno e mezzo, prima che tutto venisse fuori, e per fortuna anche per lei è stato così. Da allora siamo inseparabili. Non temo che il mio amore per lei finisca mai, ma non sono così sicuro del suo amore per me. L’amore è una cosa buffa, e io seguo il flusso e lo esprimo attraverso la mia musica e i miei testi – sono solo uno spettatore impotente!”.

I due si sono sposati a Grado nel 2015, in un modo piuttosto singolare: il cantante si è presentato in chiesa su una moto! Ora hanno due bambini, Emma Cecile (nata il 22 ottobre 2009) e Sebastian (nato il 20 maggio 2013). Elisa ha dedicato al suo primogenito la canzone A modo tuo, scritta da Ligabue. Alla domanda sulla genitorialità, Elisa ha risposto a Silvia Toffanin a Verissimo: “Andrea è il più severo con i bambini, ma in fondo è sempre un tenerone!”.