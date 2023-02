Chi è Ariete (cantante)? Età, biografia, fratello, fidanzata e orientamento sessuale

Ariete, nata Arianna Del Giaccio, è una cantautrice e compositrice ventenne di Anzio, Italia. Ariete è conosciuta soprattutto per le canzoni Mille guerre, Pillole e L’ultima notte. Ariete è dichiaratamente omosessuale ed è uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2023, in gara con il brano Sea of Trouble.

Chi è Aries?

Nome reale: Arianna Del Giaccio

Nome d’arte: Ariete

Età: 20 anni

Sono nata il 27 marzo 2002.

Luogo di nascita: Anzio (Roma)

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Cantautore e compositore

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Se cercate qualcuno che sia coperto di tatuaggi, sono la persona che fa per voi. Ne ho diversi, per lo più concentrati sulle braccia.

Profilo ufficiale Instagram: @iosonoariete

Biografia

Arianna Del Giaccio, in arte Aries, è nata il 27 marzo 2022 ad Anzio, nella città metropolitana di Roma. Arianna si appassiona alla musica fin da giovanissima, suonando sia il pianoforte che la chitarra. All’età di 10-11 anni, Aries aveva già iniziato a scrivere i propri testi. Dopo un duro lavoro, Aries ha partecipato alle selezioni di X Factor 2019, raggiungendo la fase dei Bootcamp. Nello stesso anno, Aries ha fatto il suo debutto musicale pubblicando il suo primo singolo, Quel bar, su Youtube. Dal 2020 in poi la carriera di Aries è decollata, con diversi dischi d’oro e collaborazioni, tra cui quella con Rkomi. Nel 2021, Aries pubblica la sua prima raccolta, seguita dal suo primo album nel 2022: Mirror. Dopo il tour italiano del 2022, alla fine dell’anno viene annunciata la partecipazione di Aries a Sanremo 2023.

Fratello

Aries ha un fratello di nome Gianmarco, che si sta trasformando in una donna fin dall’infanzia. Anche Gianmarco ha lottato contro il bipolarismo e l’anoressia. Anche Aries voleva sfondare nella musica e qualche tempo fa hanno pensato di duettare.

Perché il nome Ariete

L’artista Arianna Del Giaccio è nata il 27 marzo sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha scelto il suo nome d’arte per riflettere le caratteristiche del suo segno zodiacale, che comprendono la tenacia, la testardaggine e la risolutezza.

Lavoro e carriera

Aries è stata un prodigio musicale fin da piccola. A soli 8 anni studiava già pianoforte e chitarra. A 10 o 11 anni componeva già le sue canzoni. Nel 2019 ha partecipato al concorso X Factor, arrivando fino ai Bootcamp. Nello stesso anno ha debuttato su YouTube con il singolo “Quel bar”. Nel 2019 ha firmato anche con Bomba Dischi, con cui ha pubblicato l’EP “Spazio” e i singoli “Pillole” e “Amianto”, entrambi certificati oro. Nel corso della sua carriera, Aries ha pubblicato diversi singoli di successo, come:

01/12 – 2019

Venerdì – 2020

L’ultima notte – 2021

Club – 2021

Tutto (con te) – 2022

Sono entusiasta di annunciare che parteciperò al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Mare di guai. Spero di dare il meglio di me e di vincere la competizione!

X Factor 2019

A 17 anni, l’Ariete partecipa alle selezioni di X Factor 2019. L’edizione 2019 di X Factor è stata condotta da Alessandro Cattelan e ha visto come giudici: Samuel, Malika Ayane, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. L’Ariete è un cantante di grande talento e ha tutte le carte in regola per vincere la competizione.

Aries non ha raggiunto la fase finale di X Factor e Sofia Tornambene ha vinto l’edizione 2019.

Vita privata e Orientamento sessuale

Da tempo l’Ariete parla apertamente del suo orientamento sessuale. In un’intervista a Cosmopolitan ha dichiarato:

Canto di ciò che mi piace e di ciò che mi interessa, e si dà il caso che siano le ragazze. Non ho intenzione di cambiare chi sono o di cosa canto per adattarmi all’idea che qualcun altro ha di ciò che è accettabile. Se questo vi sta bene, allora bene, continuate ad ascoltarmi. In caso contrario, ci sono molti altri artisti da ascoltare.

Ragazza Ariete

L’Ariete è apertamente gay e non ha mai nascosto la sua omosessualità. Per diverso tempo è stato fidanzato con l’influencer Jenny De Nucci, ma la storia è finita nel giugno del 2022. Jenny ha confermato le voci sulla loro rottura con un post sui social media.

Io e Arianna non stiamo più insieme e vi sarei grata se smetteste di taggarmi nei video o di dirmi con chi la vedete. Volevo scriverlo da un po’ di tempo, ma è sempre più difficile mantenerlo privato. Dal momento che la nostra rottura è stata pubblica, mi sembra giusto scrivere qualche parola al riguardo. Non ne farò un dramma; io e lei sappiamo com’è andata ed è meglio che resti tra noi. Maximus Danger diceva: “Per amarsi in pubblico, lasciarsi subito”.

Al momento non ci sono notizie certe sulla situazione sentimentale dell’Ariete.

Sanremo 2023

L’Ariete partecipa al Festival di Sanremo 2023. Anche quest’anno il Festival è presentato da Amadeus, che sarà affiancato nelle 5 serate da:

Gianni Morandi (tutte le serate)

Chiara Ferragni è un’imprenditrice e fashion blogger italiana. È stata classificata come la più potente influencer di moda al mondo e ha collaborato con alcuni dei più grandi marchi del settore. La Ferragni è una forza da non sottovalutare e il suo lavoro è di grande ispirazione.

Francesca Fagnani (seconda serata)

Paola Egonu (terza serata)

Chiara Francini (quarta serata)

Non perdete l’occasione di vedere dal vivo Al Bano e Massimo Ranieri, Black Eyed Peas, Fedez, Salmo, Pooh, Mahomood e Blanco, Guè Pequeno e Takagi & Ketra. Acquistate subito i biglietti!

L’Ariete ha gareggiato con il brano Mare di guai, scritto e composto da lei, Dardust, Calcutta e V. Centrella. Dopo la prima serata di Sanremo ha fatto una performance sottotono, complice l’emozione. Per questo motivo si è classificata all’11° posto della classifica provvisoria. Dopo la seconda serata di Sanremo, che ha visto esibirsi tutti i concorrenti in gara, l’Ariete scivola al 20° posto della classifica generale della sala stampa.

Nella classifica generale provvisoria della terza serata di Sanremo 2023, Ariete si è classificata al 16° posto. A Fantasanremo 2023 ha totalizzato ben 123 punti, piazzandosi ad un rispettabilissimo 13° posto.

Nella serata delle cover di Sanremo 2023, Aries ha duettato con Sangiovanni, cantando il brano Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Al termine della serata è stata stilata la classifica generale della quarta serata, in cui l’Ariete si è piazzato alla posizione 18. Sebbene a Fantasanremo 2023 abbiano totalizzato 177 punti, che li hanno collocati alla posizione 19, hanno ancora margini di miglioramento.

Tutti i concorrenti di Sanremo 2023:

Instagram

L’Ariete ha 528 mila follower su Instagram, con i quali condivide soprattutto contenuti legati alla sua carriera musicale.

Curiosità

Aries ha un tatuaggio di uno specchio sul corpo, dedicato al suo primo album. In occasione del suo primo album, ha collaborato anche con Franco126 e Madame, due artisti molto rispettati nell’industria musicale. Questo dimostra quanto sia talentuoso e versatile come artista. Durante il suo ultimo concerto, Aries ha criticato fortemente la politica di Giorgia Meloni.