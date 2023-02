Chi è Ariete? Età, vero nomee, canzone “Mare di guai” Sanremo 2023

Quest’anno il 73° Festival di Sanremo vedrà la partecipazione di un celebre cantautore. Sono famosi per il loro stile unico e le loro melodie accattivanti.

Ariete è uno dei partecipanti al 73° Festival di Sanremo. Dopo aver raggiunto il successo con i suoi dischi passati, come L’ultima notte, si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Mare di Guai.

Qual è l’età dell’individuo associato alla carta d’identità dell’Ariete?

Nome completo: Arianna del Ghiaccio

Luogo di nascita: Anzio (Roma)

Data di nascita: 27.03.2002

Età: 20 anni

Peso: informazioni non disponibili

Altezza: informazioni non disponibili

Professione: cantautore

Segno zodiacale: Ariete

Qual è la tua professione, Ariete?

L’Ariete ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 8 anni e successivamente ha studiato pianoforte, componendo i suoi primi pezzi.

Nel 2019 ha iniziato a caricare la sua musica su YouTube, ottenendo un notevole successo. L’anno successivo firma con Bomba Disks e pubblica il suo primo EP. Inoltre, nel 2020 ha ottenuto il suo primo disco di platino con il brano Tattoos, frutto della collaborazione con gli Psicologi.

Double Platinum pubblicherà il suo singolo “L’ultima notte” nell’estate del 2021. Questa canzone farà da colonna sonora allo spot televisivo di una popolare marca di gelati e alla serie Netflix “Summertime”. Nel 2022, il loro album di debutto “Mirror” è stato ascoltato in streaming un milione di volte nelle prime 24 ore ed è stato certificato Oro. Inoltre, il successo del loro primo album “Ariete ” li ha portati tra i finalisti del Premio Tenco 2022 per il miglior album d’esordio.

Partecipazione a Sanremo 2023

L’Ariete è stato selezionato da Amadeus per partecipare al 23° Festival di Sanremo. Si esibirà con il brano Mare di guai, co-scritto con Calcutta e prodotto da Dardust. Inoltre, durante la serata delle cover, collaborerà con Sangiovanni per eseguire Centro di gravità permanente di Franco Battiato.

I video sui social network

L’Ariete ha rivelato il nome del brano che eseguirà al 23° Festival di Sanremo durante la finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda il 16 dicembre 2022 sulla Rai.

La reazione dei fan

A Sanremo 2023 Aries è stato accolto con grande apprezzamento sia dai fan che dagli addetti ai lavori, con alcuni giornalisti che hanno notato come Mare di guai sia una delle più belle canzoni del Festival.

Aspiro ad avere lo stesso livello di orgoglio in me stesso che avete voi, tuttavia è più che sufficiente per me essere orgoglioso dei vostri risultati.

Vivere il primo Sanremo è un evento indimenticabile e non vediamo l’ora di divertirci, ha scritto un altro utente sui social media.

L’Ariete ha una passione per i tatuaggi e altri oggetti interessanti.

Ariete ha diversi tatuaggi, uno dei quali è una rappresentazione simbolica del suo primo album sotto forma di tatuaggio a specchio.

Per il suo album di debutto ha collaborato con Madame e Franco126.

Tutto quello che c’è da sapere

Ariete debutta in prima serata

L’Ariete debutterà a Sanremo con il gruppo dei 14 Big, che sarà presentato durante la prima serata. Mahmood e Blanco saranno gli ospiti speciali della prima serata e si esibiranno con il brano “Brividi”, con cui hanno vinto il titolo di Sanremo 22.

I cantanti riceveranno un compenso di 48.000 euro.

Si vocifera che ogni Big di Sanremo 2023 avrebbe un compenso di 48.000 euro per coprire le spese legate al Festival.