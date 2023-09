Chi è Augusto Cottini: età, lavoro e vita privata

Augusto Cottini è uno dei volti in primo piano nell’episodio speciale di Caduta Libera – I Migliori, in onda su Canale 5. Ma chi è davvero questo comico a tutto tondo? Scopriamo di più sulla sua vita e il suo percorso.

I Primi Passi: L’Arte del Cabaret e della Barzelletta

Originario di Mercatello sul Metauro, nella provincia di Pesaro e Urbino, Augusto Cottini ha sempre avuto un’inclinazione naturale per l’arte del cabaret e della barzelletta. Conosciuto anche con lo pseudonimo di Augustarelloshow, sin da giovane si è esibito come stand-up comedian in varie località italiane, regalando sorrisi e risate a un vasto pubblico. Queste prime esperienze hanno segnato il suo percorso, plasmando il suo stile unico e originale.

Il Mestiere di Barbero

Prima di entrare nel mondo della televisione, Augusto Cottini ha dedicato tempo ed energia alla professione di barbiere. Ha esercitato la sua arte tanto nel suo paese d’origine quanto in giro per il mondo. Questo lavoro non solo ha affinato le sue abilità ma anche mantenuto intatto il suo legame con la comunità locale, condividendo storie e momenti di vita quotidiana.

Il Riconoscimento Nazionale con “La Sai l’Ultima”

Il grande riconoscimento a livello nazionale per Augusto è arrivato con la sua partecipazione al programma comico “La sai l’ultima”. In questo format, i concorrenti si sfidano a suon di barzellette, cercando di ottenere il premio per la battuta più divertente e originale. Il pubblico ha subito apprezzato il talento e l’umorismo fresco e genuino di Augusto, che ha dimostrato una notevole abilità nel creare barzellette fresche e inedite.

Vita Privata e Presenza sui Social

Nella vita privata, Augusto Cottini è un uomo di famiglia. Ha recentemente celebrato il suo matrimonio e ora la coppia è felicemente genitore di due splendidi bambini, il più giovane dei quali è nato solo pochi anni fa. La sua vita è arricchita dalla compagnia di amici e conoscenti, tra cui spicca l’amico e collega Fabrizio Bicio Fenici, che ha descritto Augusto con affetto e riconoscenza.

Con l’interesse crescente del pubblico, Augusto ha ampliato la sua presenza sui social media. Su queste piattaforme, condivide regolarmente battute e freddure, alimentando la passione dei suoi seguaci. Il suo profilo è anche arricchito da foto con personaggi noti del mondo dello spettacolo, consolidando la sua popolarità nel mondo dell’intrattenimento.

Partecipazione a “Caduta Libera”

Oltre a “La sai l’ultima”, Augusto Cottini è stato protagonista in un episodio speciale di “Caduta Libera – I Migliori”, consolidando così il suo rapporto con il pubblico televisivo e affermandosi nel panorama televisivo italiano. La sua risata contagiosa e il suo talento comico lo rendono un volto amato e apprezzato in tutto il paese.