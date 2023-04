Chi è Awed? Età, fidanzata, Giulia Penna, vita privata, vero nome, Simone Paciello

Awed: Chi è il famoso youtuber napoletano?

Il successo su YouTube e oltre

Awed, noto anche come Simone Paciello, è uno youtuber di 24 anni originario di Napoli. A soli 16 anni, ha creato un canale su YouTube che, nel corso degli anni, gli ha permesso di raggiungere più di 2 milioni di iscritti. Questo successo lo ha portato ad apparire nel programma Social Face su Sky Uno nel 2016, insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, formando un divertente trio comico.

Grazie alla sua popolarità, Awed ha avuto l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo, partecipando al film Natale al Sud con Massimo Boldi. Inoltre, è stato il vincitore de L’isola dei Famosi 2021, diventando il primo youtuber ad approdare in un reality show e poi a vincerlo.

Esperienze sull’Isola dei Famosi

Durante i primi giorni sente sull’Isola, Awed ha fatto parte della squadra dei Burinos e ha apprezzato molto la compagnia di Vera Gemma, che descrive come solare, positiva e in grado di trasmettergli energia.

Vita privata di Awed: Amori e voci

In passato, Awed ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, nota al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set del film Natale al Sud e, col tempo, è sbocciato l’amore. Tuttavia, la loro storia si è interrotta da qualche tempo, sebbene i motivi della separazione non siano chiari.

Secondo alcune teorie di numerosi utenti, Simone potrebbe essere interessato alla collega Giulia Penna, ma questa notizia non è mai stata confermata ufficialmente.