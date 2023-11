Chi è Barbara Pozzo moglie di Luciano Ligabue: Una storia d’amore e talento

Luciano Ligabue, uno dei più grandi rocker italiani, ha trovato l’amore e la felicità accanto a Barbara Pozzo. Insieme dal 2013, questa coppia ha affrontato gioie e dolori, creando una famiglia unita e piena di talento.

Un legame profondo

Barbara Pozzo, ex fisioterapista e ora scrittrice di successo, ha conquistato il cuore di Ligabue. La coppia ha una figlia, Linda, nata nel 2005, che è diventata la secondogenita dell’artista. Ligabue ha persino dedicato una delle sue ballate, “Tu Sei Lei”, alla sua amata moglie nel suo album “Mondovisione” del 2013.

Una prova difficile

Nel 2016, Luciano e Barbara hanno affrontato una tragedia che ha scosso la loro vita. Barbara ha subito la perdita del loro secondo figlio al sesto mese di gravidanza. In un’intervista a “Che Tempo Che Fa”, Ligabue ha rivelato il suo dolore e come si sia aggrappato ai suoi fan per trovare conforto durante quel momento difficile.





La storia di Barbara Pozzo

Barbara Pozzo, originaria del Piemonte, è nata a Biella nel 1965. Sin da giovane, ha deciso di lasciare la sua città natale per cercare nuove opportunità a Milano. Qui si è dedicata alla fisioterapia, aiutando le persone a migliorare il loro benessere fisico.

Oltre la fisioterapia

La curiosità di Barbara e la sua voglia di scoprire nuove discipline l’hanno portata a intraprendere un viaggio a Parigi, dove ha studiato meditazione e riflessologia. Questa combinazione di tradizioni occidentali e orientali ha arricchito le sue competenze e ha ampliato la sua pratica terapeutica.

L’incontro casuale

L’incontro tra Luciano Ligabue e Barbara Pozzo è stato casuale ma destinato a cambiare le loro vite. È avvenuto a Treviso, poco prima di un concerto di Ligabue. Barbara era lì per lavoro come fisioterapista e non poteva immaginare che quella serata avrebbe segnato l’inizio di una storia d’amore travolgente.

Una donna talentuosa

Barbara Pozzo non si è limitata alla fisioterapia e alla meditazione per esprimere la sua creatività. Le sue esperienze di vita hanno stimolato il suo talento nella scrittura, trasformandola in una talentuosa autrice di successo.

I suoi libri offrono una prospettiva professionale ed emotiva, invitando i lettori a esplorare il loro mondo interiore. Con uno stile delicato e rispettoso, Barbara fornisce strumenti e riflessioni per intraprendere un viaggio di autodiscovery, consapevole che il vero protagonista del cambiamento è sempre il paziente stesso.

Luciano Ligabue e Barbara Pozzo rappresentano un esempio di amore e talento che si fondono armoniosamente. Insieme hanno creato una famiglia unita e hanno continuato a coltivare le loro passioni individuali. La loro storia dimostra che l’amore può superare le sfide più difficili e ispirare la crescita personale e artistica.