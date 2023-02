Chi è Beppe Carletti? età, matrimoni e figli, Elena eletta due volte a sindaco di Novellara

La leggendaria figura di Beppe Carletti è un tastierista e leader amato di uno dei più grandi gruppi musicali italiani, i Nomadi. È il co-fondatore del gruppo e l’unico ad aver resistito ai tanti cambiamenti che hanno seguito la scomparsa del suo grande amico Augusto Daolio. Beppe è il leader dell’immortale gruppo emiliano. Ma che cosa sappiamo della sua vita privata e della sua carriera? Scopriamo insieme la storia di Beppe Carletti, un musicista passionale e amato da tutti!

Beppe Carletti chi è

Nacque a Novi di Modena il 12 agosto 1946 sotto il segno del Leone, e fin da giovane mostrò la sua profonda passione per la musica. Nel 1963, a soli 16 anni, fondò i Nomadi, una rivisitazione del vecchio gruppo I Monelli, insieme ai suoi amici Augusto Daolio, Franco Midili, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini e Antonio Campari. In breve tempo raggiunse un’enorme popolarità e fama.

Carriera

Il gruppo dei Nomadi è diventato una delle più grandi forze trainanti del Movimento Beat italiano, grazie al contributo dell’amico Francesco Guccini. Nonostante i cambiamenti, il gruppo non ha mai perso la sua identità originale, pubblicando numerosi album nel corso degli anni. Ad oggi, è l’unico membro stabile e porta avanti l’eredità dei Nomadi in tutta Italia. Il loro ultimo successo è stato Solo esseri umani, pubblicato nel 2021. Con orgoglio, continuano a diffondere la loro musica e il loro messaggio!

Con una carriera davvero ricca di grandi successi e straordinaria, vissuta nella e con la musica, ha ottenuto grandi soddisfazioni. Nel 1968, ha preso parte all’incisione dei 45 giri Un altro giorno è andato/Il bello, insieme a Francesco Guccini. Qualche anno dopo ha inciso due 45 giorni con lo pseudonimo di Nemo. Solo esseri umani è il numero 42 per quanto riguarda gli album in studio dei Nomadi che è stato accolto con entusiasmo dal grande pubblico esattamente nel 2021. La sua passione per la musica è stata ricompensata con grandi successi!

Vita privata

Con grande orgoglio e passione posso dire che è sposato e ha due figli, oltre a diversi nipoti. La più famosa è Elena, che è diventata sindaco di Novellara e ha scritto anche alcuni testi dei Nomadi. Nel 2005 è stato nominato cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi. Oggi sarà ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove parlerà con orgoglio e passione della sua vita privata.