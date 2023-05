Chi è Carolyn Smith? Età, marito, figli, malattia, lavoro e perché è diventata famosa

Conosciamo Carolyn Smith, la rinomata ballerina e coreografa di origine scozzese che ha ottenuto un notevole successo nel mondo dello spettacolo. Recentemente è stata vista come membro della giuria del programma di Rai1 di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, ma è molto di più. Non perdete l’occasione di conoscere questa incredibile persona!

Nata a Glasgow, in Scozia, il 16 novembre 1960, Carolyn Smith ha avuto fin da piccola una forte passione per la danza classica. Sua madre, riconoscendolo, la iscrisse a lezioni di danza classica quando aveva solo 3 anni. Carolyn non si fermò lì e continuò a studiare danza afro, jazz e moderna, prima di specializzarsi in danze latino-americane all’età di 15 anni. La sua vita familiare è in gran parte sconosciuta, poiché ne parlava raramente.

Grazie alla sua tecnica e alle sue abilità eccezionali, Carolyn Smith è stata incoraggiata dai suoi insegnanti a competere a un livello superiore. Nel 1976, la Smith partecipò ai Campionati europei e, nonostante la presenza di alcuni dei migliori ballerini, riuscì comunque a piazzarsi al settimo posto. Non solo fu campionessa nazionale e scozzese nel campo della danza sportiva, ma ebbe anche il privilegio di partecipare ad altre prestigiose competizioni.

Ha ottenuto notevoli successi al Blackpool Dance Festival, al Campionato mondiale e al Grand Slam. Nel 1986 decise di trasferirsi in Italia con un collega di Torino e si ritirò dalle competizioni a causa di un infortunio. Da allora si dedica all’insegnamento e alla coreografia.

Nel 2012, Carolyn Smith ha fondato la sua accademia di danza, che da allora è cresciuta fino a raggiungere nove sedi in Italia, Gran Bretagna, Ucraina, Polonia e Russia. Inoltre, dal 2007, Smith fa parte del programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci, che considera la sua famiglia allargata.

Vita privata di Carolyn Smith

Nel 1986, Carolyn Smith si è innamorata di un ballerino italiano e ha deciso di lasciare il suo paese per stare con lui. Sebbene il matrimonio sia finito, nel 1997 ha ritrovato l’amore e la passione con Ernestino Michielotto, che ha sposato nello stesso anno. Ernestino era appassionato di danza e scelse di rimanere nelle sale da ballo invece di entrare nel mondo della televisione.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Carolyn Smith non ha mai perso la fiducia nella possibilità di superare il cancro. Miracolosamente, sembra che la sua speranza si sia realizzata e che ora sia sulla via della guarigione.