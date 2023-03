Chi è Daniela Gimmelli, la moglie di Mogol

Mogol, celebre autore dei successi di Lucio Battisti, appare raramente in televisione e protegge attentamente la sua vita privata. È noto principalmente per la sua attività di paroliere e non tanto per la sua famiglia. Tuttavia, suo figlio Francesco è spesso ospite di Federica Panicucci a “Mattino 5” per discutere le vicende legate alle celebrità.

Nonostante i suoi 85 anni, Mogol ha recentemente trovato la serenità accanto a una donna molto più giovane: Daniela Gimmelli. La differenza di età tra i due è di ben 34 anni, ma la coppia sembra non risentirne e si è sposata nel 2007.

Daniela Gimmelli: la donna che ha conquistato il cuore di Mogol

Daniela Gimmelli e Mogol si sono incontrati grazie alla loro passione per la musica. Si sono conosciuti al CET, la scuola per autori e musicisti fondata da Mogol in Umbria. Daniela è di origini romane, figlia di un ingegnere noto come “Lello l’Africano” per le numerose opere edilizie realizzate in Africa. Tra i suoi ex fidanzati più famosi c’è Massimo Modugno, figlio di Domenico, con cui è stata legata per quasi vent’anni, mentre il loro matrimonio è durato solo tre.

Daniela ha una sorella gemella, Barbara, sposata con Francesco Migliacci, figlio di Franco Migliacci, coautore insieme a Domenico Modugno del celebre brano “Nel blu dipinto di blu”.

Le due sorelle hanno anche un’esperienza cinematografica nel film “L’estate sta finendo” (1987), diretto da Bruno Cortini.