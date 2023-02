Chi è ​Daniele Scardina ex compagno di Diletta Leotta? Età, fidanzata, pugile e coma

Daniele Scardina, o “Re Toretto”, è un pugile di 30 anni di Rozzano, nel milanese. Non combatte da quasi un anno, da quando è stato messo al tappeto dal romano Giovanni De Carolis a Milano. Dopo un allenamento si è sentito male ed è stato operato d’urgenza alla testa.

Chi è Daniele Scardina

Scardina è un pugile molto popolare, anche grazie alle sue amicizie con cantanti e personaggi dello spettacolo. Ha partecipato al programma televisivo di Rai 1 “Ballando con le stelle”, in cui si è classificato quarto e ha vinto i premi emozionali e tecnici. La sua carriera di pugile è iniziata nel settembre 2015 nella Repubblica Dominicana, dove ha sostenuto sette incontri. Ha combattuto anche ad Haiti e tre volte negli Stati Uniti, dove ha vissuto. A Miami si è allenato con Dino Spencer alla 5th St Gym, una famosa palestra dove si è allenato anche Muhammad Ali.

Dopo la sconfitta con De Carolis, rifiutò la rivincita e, avendo problemi di peso, cambiò categoria. Trasferitosi per un periodo in Inghilterra, sembra finalmente sulla via della guarigione, al punto da preparare questo ritorno nel suo Milan. Ora combatte per l’incontro più importante: il match della vita.