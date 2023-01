Chi è Dario Baldan Bembo? Età, dove vive, moglie, figli e canzoni

Dario Baldan Bembo è un noto cantautore e compositore che ha collaborato con alcuni dei più acclamati musicisti italiani. Qui di seguito viene fornita una panoramica della biografia, dell’età e della carriera di Dario Baldan Bembo.

Dario Baldan Bembo è nato a Milano il 15 maggio 1948 e attualmente ha 73 anni. Fin da piccolo è stato incoraggiato dalla madre, insegnante di pianoforte, a dedicarsi alla musica, diventando un abile tastierista. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, ha intrapreso gli studi di giurisprudenza, per esaudire il desiderio della madre di farne un avvocato.

Negli anni Settanta, il cantante italiano debutta con il Club Celentano e compone il tema strumentale “Djamballà” per il film Il dio serpente.

Nel 1975 lancia il suo primo album come cantautore, intitolato Aria. In seguito ha pubblicato un totale di dieci album.

Nel corso della sua carriera, il compositore ha avuto il privilegio di lavorare con alcuni dei più noti artisti musicali del Paese, tra cui Lucio Battisti, Renato Zero, Mia Martini (con cui ha composto successi come Piccolo Uomo e Minuetto), Bruno Lauzi e Riccardo Fogli.

Alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia del 1972, Dario Baldan Bembo ha ricordato l’esperienza di suonare il pianoforte al fianco di Mia Martini quando questa vinse la Gondola d’Oro con Donna sola. Ha raccontato di essere stato sopraffatto dall’emozione e che Luigi Albertelli dovette dargli una spinta per farlo salire sul palco. Inoltre, ha ricordato che Natale Massara, che dirigeva l’orchestra, ha dovuto fargli segno di andare più piano perché aveva fretta di finire.

L’artista, noto per le sue canzoni d’autore, ha raggiunto la fama con la pubblicazione del brano Amico è nel 1982, che è diventato rapidamente un successo. Nel 1981, il tastierista ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Tu cosa fai stasera.

Dario Baldan Bembo è un personaggio rinomato, la cui vita privata comprende la residenza in una certa località, la moglie e i figli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dario Baldan Bembo è piuttosto riservato. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a faremusic.it, il cantautore ha rivelato di aver rifiutato un contratto con la Paramount per non cancellare la luna di miele del suo primo matrimonio. A questo proposito, l’artista ha dichiarato: “Il mio più grande rimpianto è stato quando sono andato in luna di miele negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore aveva organizzato un incontro per me alla Paramount. Ero incerto e decisi di non partecipare. Da allora ho imparato ad avere più fiducia in me stessa”.

Baldan Bembo risiede attualmente a Milano, ma non si sa se sia sposato o meno. Il compositore non ha figli.