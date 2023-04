Chi è Darya Trepova, l’ex commessa 26enne presunta responsabile della morte di Tatarsky. Il testo inviato all’amica: «Mi hanno incastrato»

“Lo ha realmente compiuto”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la notizia giunge in piena notte

Catturata la ventiseienne Darya Trepova. La giovane è stata aggiunta alla lista dei ricercati dal ministero degli interni russo, poiché sospettata di aver assassinato il blogger filo-putiniano Vladlen Tatarsky: l’uomo è deceduto nell’esplosione di ieri in un bar di San Pietroburgo. La donna è stata ripresa dalle telecamere esterne al locale: si vede Darya che trasporta, con entrambe le mani, un pacco all’interno del bar.

Attualmente il conteggio dei feriti è salito a 32, con 10 in condizioni critiche. Lo riporta Interfax sottolineando che la donna fosse già stata arrestata. Su Ria Novosti si legge che: «la situazione di dieci vittime è grave, 16 sono sotto attenta osservazione e cinque persone sono fuori pericolo», afferma una nota del ministero.

Cosa è accaduto

Nel filmato emerso si vede Trepova che si avvicina al caffè portando con sé una scatola contenente una statuetta che avrebbe contenuto 450 g di TNT. L’esplosione ha coinvolto 32 persone, ferendole, e Vladen Tatarsky: il 40enne, convinto sostenitore di Putin e della sua invasione dell’Ucraina, stava parlando a un evento politico presso il caffè Street Food No 1 quando la bomba è esplosa accanto a lui, uccidendo il propagandista e ferendo altre 32 persone.

In risposta, gli investigatori russi hanno inserito oggi Trepova nella lista dei ricercati russi con il sospetto di aver ucciso Tatarsky dopo essere fuggita dalla scena del crimine.

Il mistero

Ma la trama si è ulteriormente complicata dopo che gli investigatori russi hanno dichiarato di aver identificato una seconda donna sospettata, Maria Yaran, 40 anni, come coinvolta nell’esplosione. Secondo quanto riferito, la donna è ricoverata in ospedale a San Pietroburgo in seguito all’attentato.

Le immagini dall’interno del caffè sembrano mostrare Trepova che consegna a Tatarsky un suo autobus prima che lei inizi a tornare al suo posto. Tatarsky l’ha fermata e le ha chiesto di sedersi accanto a lui”, ha dichiarato un testimone, aggiungendo che la donna ha detto di essere timida e di non volersi sedere troppo vicino. Trepova e il suo fidanzato, Dmitry Rylov, anch’egli ventenne e membro del cosiddetto Esercito di liberazione russo, erano già stati arrestati in passato durante manifestazioni contro la guerra in Russia.

Trepova possedeva un biglietto aereo dall’aeroporto Pulkova di San Pietroburgo per ieri sera, post esplosione, ma non si è presentata, informa Izvestia. Non è stata rivelata la destinazione del volo, ma si ipotizza che volesse raggiungere la Georgia passando per la Turchia.

Gli inquirenti hanno ispezionato l’appartamento di Trepova, ma la donna non è stata rintracciata; la madre, invece, è stata prelevata e portata in una stazione di polizia.

Un resoconto del canale Telegram Vck-Ogpu afferma di aver ottenuto accesso ai messaggi privati di Trepova con un amico in una chat web segreta.

Ciò suggerisce che la donna sia arrivata a San Pietroburgo da Mosca alla fine della settimana precedente e avesse intenzione di volare all’estero, verso Tbilisi, capitale della Georgia, passando per Istanbul. Trepova, ex commessa di San Pietroburgo, avrebbe fatto colazione con l’amica ieri.

Dopo l’esplosione, Trepova avrebbe mandato un messaggio all’amica affermando: “Avrei potuto morire lì, avrei preferito morire lì, sono stata incastrata.”

Il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha ammesso di essere il proprietario del bar dove l’esplosione ha ucciso Tatarsky. “Ho effettivamente ceduto il bar a un movimento patriottico chiamato Cyber Front Z”, ha detto. “Stavano tenendo vari seminari lì.”

È simile all’omicidio di Darya Dugina, figlia di un ideologo di Putin, uccisa a 29 anni lo scorso anno in un’esplosione automobilistica. Non darei la colpa al regime di Kiev.

Penso che sia stato un gruppo di radicali di destra [ucraini] a commetterlo, difficilmente collegabile al governo.”

La polizia ha riferito ai media RBC che “l’esplosione è avvenuta a 60 centimetri dal pavimento”, aggiungendo che la bomba conteneva tra i 300 e i 450 grammi di TNT. “L’esplosione è avvenuta alla destra di Tatarsky”, ha aggiunto la polizia.

Secondo un rapporto, la sicurezza del caffè – dove Tatarskyn partecipava a un seminario – aveva impedito a Trepova di portare la statuetta nella riunione temendo fosse un esplosivo.

Un testimone ha detto: “La ragazza con la statuetta sedeva un po’ più lontano da me e ha iniziato a parlare del fatto che non l’hanno fatta entrare all’ingresso.”

Ha detto che le avevano detto “potrebbe esserci una bomba”. Ha detto proprio così. Ha chiesto esplicitamente il permesso a [Tatarsky]: “Mi permetti di portarla comunque?”

E Vladlen ha risposto: “Portala dentro… controlleremo se c’è qualcosa all’interno”. Queste sono state le sue parole.”