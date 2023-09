Chi è David McCallum, attore di NCIS: Età, carriera, causa morte, biografia, come è morto, moglie e figli

Un Addio alla Leggenda: David McCallum

Il 25 settembre 2023, il mondo ha detto addio a un’icona televisiva, l’attore **David McCallum**. Notoriamente conosciuto per il suo ruolo nel popolare show televisivo *NCIS*, McCallum è deceduto a 90 anni per cause naturali.

Il Viaggio di David McCallum: Dalle Origini alla Fama

Nato in Scozia da genitori musicisti, David McCallum ha avuto una carriera lunga e fruttuosa, estesa per oltre settanta anni. La sua carriera ha avuto inizio durante i suoi studi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra negli anni ’50, dove una delle sue compagne di classe era la futura star Joan Collins.

Il suo debutto nel mondo del cinema avviene con piccoli ruoli in numerosi film britannici, tra cui “A Night to Remember” nel 1958. La sua fama in America è esplosa grazie al suo ruolo cruciale nel classico del 1963 sulla Seconda Guerra Mondiale, “La grande fuga”.

L’Ultimo Saluto: Le Parole Commuoventi di David McCallum al Figlio

Nel corso di una delle sue ultime visite in ospedale, il figlio chiese alla madre come stesse il padre. La risposta di lei è stata toccante:

“Sì, ma vorrei che avessimo avuto l’opportunità di invecchiare insieme”.

Alla sua morte, David McCallum aveva appena compiuto 90 anni, mentre sua madre ne aveva 79. Queste parole dimostrano l’intensità del loro legame e la bellezza della loro vita quotidiana, nonostante l’età avanzata del padre.

David McCallum: Un Viaggio attraverso la Sua Vita e Carriera

David McCallum, nato in Scozia, ha ottenuto la sua grande occasione negli Stati Uniti dopo aver interpretato vari ruoli nella televisione britannica. La sua ascesa alla fama è avvenuta con la serie spionistica degli anni ’60 “The Man From UNCLE”.

Nello show, che debuttò nel 1964, Robert Vaughn interpretava Napoleon Solo, un agente di un’agenzia segreta le cui iniziali stavano per “United Network Command for Law and Enforcement“. Nonostante il clima della guerra fredda, l’agenzia aveva un team internazionale, con McCallum nel ruolo di Illya Kuryakin, la sua controparte russa.

McCallum ha ricevuto diverse nomination agli Emmy per la sua performance nello show e, da allora, ha avuto una carriera stabile, ottenendo ruoli in film come “La grande fuga” e “Titanic, latitudine 41 nord“.