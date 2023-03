Chi è Debora Oggioni fidanzata di Lazza? Età, lavoro e figli

Lazza e Debora Oggioni hanno una relazione stabile da circa tre anni e sono profondamente legati.

L’effetto Sanremo, che ha visto Lazza piazzarsi al secondo posto, ha aumentato l’interesse del pubblico per la sua vita privata, accrescendo così la sua fama. Jacopo Lazzarini, noto professionalmente come Lazza, è ora al centro di molti pettegolezzi, poiché la gente è ansiosa di scoprire chi sia la sua fidanzata. Questa domanda trova presto una risposta, perché Lazza non ha mai tenuto nascosta la sua relazione con Debora Oggioni. La coppia sta insieme da circa tre anni.

Sembra che la coppia si sia legata per la prima volta nel 2020, come indicato dai loro profili Instagram, il che indica che la relazione è fiorita nel corso degli anni. Recentemente, l’album di Lazza, Sirio, è diventato l’album più ascoltato in streaming in Italia nel 2022. Debora Oggioni lavora come modella e hostess e il suo profilo Instagram ha raggiunto i 125 mila follower.

La coppia ha condiviso su Instagram una foto incredibilmente romantica, che li ritrae insieme in quello che sembra essere il backstage di un concerto. La didascalia di accompagnamento recita: “Vorrei poter esprimere la mia gratitudine e la mia ammirazione per te con 200 mila parole, ma a volte i sentimenti più significativi rimangono inespressi. Grazie per essere stata la mia salvezza nei momenti difficili”.

Nel 2020, Debora Oggioni ha condiviso un bel ricordo della Costa Smeralda con il suo compagno, accompagnato dalla didascalia: “Ricordi di un’estate che difficilmente dimenticherò solo grazie a te che sei stato al mio fianco, che mi hai aiutato a superare le mie più grandi ansie, che mi hai fornito coraggio e resilienza, che mi comprendi e mi proteggi, che mi ami profondamente. Vi voglio bene”. Poiché questo sentito omaggio ha risuonato in molti, non è difficile immaginare che la canzone sanremese Cenere sia stata probabilmente ispirata dal forte legame tra Debora e Lazza.