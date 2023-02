Chi è Edoardo Vianello ex marito di Wilma Goich? Età, canzoni, moglie, figlia

Edoardo Vianello è uno storico cantautore italiano, ex marito di Wilma Goich. È noto soprattutto per le canzoni “I Watussi” e “Gelato al limone”.

Edoardo Vianello è uno storico cantautore e produttore discografico, nonché ex marito di Wilma Goich. Autore di canzoni cult come Abbronzatissima e I Watussi, è considerato uno degli artisti più importanti della musica italiana. Scopriamo di più su di lui.

Edoardo Vianello è un cantautore italiano, ex marito di Wilma Goich. È noto soprattutto per le canzoni “I Watussi” e “O Mio Signor”.

Edoardo Vianello è un cantautore e produttore discografico italiano di 84 anni. Debutta professionalmente come attore e cantante nel 1959, nella compagnia di Lina Volonghi, Alberto Lionello e Lauretta Masiero. È lì che incontra il cantante e produttore Teddy Reno, che gli presenta il paroliere Carlo Rossi, con il quale instaurerà una proficua collaborazione nel corso degli anni. Le loro prime canzoni gli valgono l’attenzione di un funzionario della RCA, che gli offre un contratto di registrazione.

Questo contratto permette a Vianello di muovere i primi passi verso la notorietà e di fare la sua prima importante esperienza televisiva a Studio Uno, varietà Rai condotto da Mina, Don Lurio e le gemelle Kessler. Nel 1961 arriva Il capello, il suo primo grande successo lanciato proprio da Studio Uno. È la prima di una serie di canzoni che entreranno nella storia della musica italiana, da Guarda come dondolo, a Pinne fucile ed occhiali, Abbronzatissima e I Watussi.

Vita privata: mogli, figli, Susanna

Edoardo Vianello ha avuto diverse relazioni importanti nel corso della sua vita. Nel 1967 ha sposato la cantante Wilma Goich, che è stata anche al suo fianco professionalmente per diversi anni con il duo I Vianello. Dopo la fine della relazione con la Goich, si è risposato nel 1980 con Vania Muccioli. Nel 2006 il cantautore ha deciso di risposarsi per la terza volta con l’ingegnere elettrotecnico albanese Elfrida Ismolli, di molti anni più giovane. Dalla sua relazione sono nati due figli: la prima, Susanna Vianello, dal matrimonio con Wilma Goich, e il secondo, Alessandro Alberto, dal matrimonio con Vania Muccioli. La figlia maggiore Susanna morì tragicamente nel 2020 per un cancro ai polmoni.

Vianello ha raccontato a Storie Italiane il suo dolore, dicendo che la morte di Susanna è stata inaspettata e che è stato difficile per lui affrontarla. Ha detto che sente sempre la sua presenza e che è difficile accettare che se ne sia andata. Wilma Goich, durante la sua esperienza al GF Vip 7, ha raccontato di essere stata molto ferita dall’assenza di Edoardo durante gli ultimi momenti di Susanna. Ha raccontato di averlo dovuto chiamare alle 3 di notte per dirgli che Susanna era morta e che lui non è mai venuto in clinica, nonostante Frida avesse detto che avrebbe preso il Covid.